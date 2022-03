Luigi, Amici 2022/ Il serale col botto! Il duetto con LDA infiamma il pubblico

Il serale inizia col botto: Luigi duetta con LDA

E’ appena iniziata la seconda puntata del serale di “Amici“. Luigi e Lda hanno sfidato in apertura Sissi e Alex. La prima sfida vede dunque contro la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Il pezzo proposto da Luigi e LDA è interpretato bene: i due si completano a vicenda mostrando di aver imparato come stare sul palco. I loro progressi sono visibili puntata dopo puntata. Tuttavia, in questa sfida Sissi impressiona tutti conquistando quindi meritatamente la vittoria in questa prima sfida. Luigi Strangis nonostante questa sconfitta sembra comunque minuzioso nel curare ogni minimo dettaglio dell’esibizione, mostrando di essere al lavoro costante per risponder presente quando chiamato in causa.

I concorrenti ancora in gara ad Amici 2022

Ricapitoliamo i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Calma (cantante), Carola Puddu (ballerina), LDA (cantante), Leonardo Lini (ballerino), Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede da cinque elementi: Albe (cantante), Crytical (cantante), Dario Schirone (ballerino) e John Erik De La Cruz (ballerino). Infine ecco i ragazzi che faranno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Aisha (cantante), Alex (cantante), Christian Stefanelli (ballerino), Nunzio Stancampiano (ballerino), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

