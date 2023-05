Luigi Avella, sfuriata contro Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Litigo solo da lei”/ Poi chiude il collegamento

Luigi Avella, nuova sfuriata contro Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Luigi Avella, ex seguace di Gisella Cardia, torna ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggi o 5. Così come accaduto alcune settimane fa, anche questa volta si scatena una discussione tra la conduttrice e l’ospite a causa di alcuni atteggiamenti di quest’ultimo, che mal sopporta le interruzioni. Quando infatti la D’Urso lo interrompe per prendere le distanze da una sua affermazione molto forte, lui sbotta: “Mettiamoci d’accordo: quando fa lei le domande rispondo io, quando le faccio io risponde lei!”.

“Io voglio avere un dialogo mite con te, non voglio discutere! – avverte allora Barbara D’Urso – Per favore. Innanzitutto tu non mi devi fare domande perché qui le domande le faccio io. Tu hai dato la risposta ma io ho il diritto e il dovere di prendere le distanze.” Gli animi però si infiammano, al punto che Luigi perde le staffe: “Ma possibile che io non litigo con nessuna trasmissione, litigo con la sua? Io vengo invitato anche con i direttori di Famiglia Cristiana, però quando vendo da lei mi devo innervosire!” La conduttrice mantiene la calma e chiede all’ospite di esporre il suo pensiero, Avella però risponde in modo sarcastico, scatenando questa volta la reazione della D’Urso.

Barbara D’Urso lancia un ultimatum all’ospite: lui chiude il collegamento

“Io non so, magari ti sto antipatica, però mi rivolgo sempre con molta educazione, dolcezza e simpatia… non so perché tu hai questa reazione così esagerata.” esordisce la conduttrice. Che continua: “Non so perché arrivi qua prevenuto, se non ti fa piacere venire, nessuno ti costringe! Se vuole andare nelle altre trasmissioni con gli altri direttori, io sono felice, perché le trovo di altissimo livello e le seguo tutte, pensi un po’. Quindi se vuole replicare lo fa con calma, senza prendere in giro nessuno, soprattutto me. Perché faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei.” Un ultimatum al quale Luigi Avella risponde chiudendo il collegamento: “Allora non mi faccia telefonare più! Ci salutiamo, può chiudere la trasmissione.”

