Luigi Borghese, chi è l’ex marito di Barbara Bouchet/ Come è morto? “Vicino fino alla fine”

Luigi Borghese è stato il marito di Barbara Bouchet, che questo pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Nato a Napoli il 7 marzo del 1936, Luigi Borghese ha iniziato a lavorare da giovanissimo: prima venditore porta a porta, poi banditore d’aste e infine imprenditore. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, ha prodotto alcuni film, tra cui “Spaghetti a mezzanotte” del 1981, interpretato da Lino Banfi e Barbara Bouchet. Nel 1974 Borghese ha sposato Barbara Bouchet, con il quale ha avuto due figli: Alessandro, nato nel 1976, e Massimiliano, nato nel 1989.

L’imprenditore e l’attrice sono rimasti insieme fino al 2006, ma la Bouchet è rimasta al fianco dell’ex marito fino alla fine: “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino. Non credo che ci sarà mai un amore come quello”, ha detto a Oggi è un altro giorno. In una recente intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, la Bouchet ha ricordato l’ex marito: “Luigi era un istrione.. Gli ho detto che se voleva stare con me doveva dimenticarsi la gelosia. E l’ha fatto”.

Luigi Borghese: il rapporto con il figlio Alessandro

Luigi Borghese è morto a febbraio 2016. A comunicare la triste notizia è stato proprio il figlio Alessandro sui social: “Ciao papà, grazie ancora amici per il vostro affetto”. Avrebbe compiuto 80 anni a marzo. Il celebre chef ha più volte raccontato di aver ereditato dal padre Luigi l’amore per la cucina: “Papà adorava cucinare, era il suo unico passatempo. Le domeniche ai fornelli con lui sono uno dei ricordi più belli che mi porto dentro. Mia madre invece non ha mai mangiato, si è sempre nutrita, che è diverso. Per mia madre, il sostituto del cibo era il pubblico”, ha raccontato sulle pagine di Oggi. Dal padre, il famoso chef ha preso anche la passione per i motori: “Mi insegnò anche a guidare la macchina quando avevo nove anni”, ha rivelato nel salotto di Verissimo.

