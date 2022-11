Luigi Calcara chi è/ Il futuro marito di Valerio Scanu, legato al cantante da anni

Luigi Calcara chi è il futuro marito di Valerio Scanu: lavoro e titoli di studio

Luigi Calcara, futuro marito di Valerio Scanu, è legato al cantante da circa due anni; di lui non si conoscono molte informazioni, ma solo l’essenziale. Ciò che si evince dalle notizie sparse sul web è che il compagno di Valerio Scanu sia un docente all’Università La Sapienza di Roma.

Valerio Scanu si è laureato/ Cosa cambia dopo il successo ad Amici 8

Luigi Calcara ha 32 anni e insegna Ingegneria astronautica, elettrice ed energetica alla nota facoltà della Capitale, dove vive da qualche anno. Il docente è, però, originario della Sicilia dove ha conosciuto effettivamente Valerio Scanu suo futuro marito. Il compagno del cantante, però, rimane molto riservato sulla sua vita privata e non è dato dunque sapere ulteriori dettagli sulla loro storia d’amore.

Valerio Scanu, auto distrutta dai vandali/ Lo sfogo: "Se li becco all'opera..."

Luigi Calcara, il compagno Valerio Scanu e la romantica proposta di matrimonio

Valerio Scanu non ha mai rivelato la sua omosessualità; il cantante ha fatto coming out solo durante la romantica e plateale proposta di matrimonio al suo futuro marito Luigi Calcara. Il momento, a testimonianza del riserbo del cantante, è stato ripreso da alcuni amici della coppia che hanno immortalato tutto.

Il cantante si è inginocchiato davanti a tutti i suoi amici e rivolgendosi a Luigi Calcara ha chiesto: “Mi vuoi sposare“. La risposta del docente non si è fatta attendere e i due si sono stretti in un abbraccio forte e pieno d’amore. Questo è stato l’unico momento che ha tolto dubbi sulle preferenze sessuali di Valerio Scanu, a lungo oggetto di gossip e ipotesi. E’ stata anche la prima volta che l’artista ha fatto un gesto così plateale davanti ad altre persone, considerando che non ha mai fatto trapelare informazioni sul suo compagno. Dunque, la coppia farà il grande passo, anche se non si conoscono ancora i dettagli delle nozze e quando si celebreranno.

Valerio Scanu: "Covid ha ucciso mio papà Tonino"/ "Si sentiva un frantoio nel petto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA