Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu/ “Ci siamo conosciuti per caso, il nostro rapporto…”

Luigi Calcara, chi è il marito di Valerio Scanu: il matrimonio in Campidoglio

Valerio Scanu, oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai1, è innamoratissimo di Luigi Calcara, colui che è stato per anni suo compagno e con il quale si è sposato lo scorso settembre. Il cantante e il suo neo-marito, un ingegnere 33enne originario della Sicilia e professore presso l’Università La Sapienza di Roma, sono convolati a nozze con un rito civile in Campidoglio il 7 settembre 2023.

Valerio Scanu e la malattia: "Ho avuto un tumore al polmone"/ "Me ne hanno asportato metà"

È stato un giorno di grande gioia per la coppia, che si è circondata degli affetti più cari. Il matrimonio è arrivato in seguito ad una romantica proposta, arrivata proprio dal cantante, che si è inginocchiato di fronte al suo amato per rivolgergli la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?“. La coppia ha così deciso di convolare a nozze, con gli scatti della cerimonia che hanno fatto impazzire i fan del cantante, elegantissimo e di bianco vestito con un lungo strascico, e accompagnato all’altare dalla madre.

Tonino, chi era il padre di Valerio Scanu morto per Covid a 64 anni/ Il lutto in famiglia nel dicembre 2020

Valerio Scanu e Luigi Calcara: la data del matrimonio e la conoscenza sui social

Il rito civile in Campidoglio è stato officiato in data 7 settembre. Un giorno non casuale ma alquanto simbolico per Valerio Scanu, poiché è il giorno in cui nacque il padre Tonino, morto di Covid il 23 dicembre 2020 a soli 64 anni. “Era il giorno della nascita di mio padre. Da quando è venuto a mancare, le feste sono sempre toste. Prima il suo compleanno era un giorno in cui festeggiavamo, non era più stato così. È per questo che ho voluto riportarlo ad un momento di gioia”, ha raccontato Scanu in un’intervista a Domenica In dello scorso ottobre.

Luigi Calcara, marito Valerio Scanu/ Dal primo messaggio alla proposta di matrimonio

Con Luigi Calcara il rapporto si è sempre più consolidato negli ultimi anni, dopo l’iniziale conoscenza avvenuta in maniera casuale sui social: “Noi ci siamo conosciuti per caso, mi ha commentato prima una storia su Instagram e poi ci siamo incontrati. Il nostro rapporto è cresciuto piano piano, poi abbiamo deciso di compiere questo passo di consolidamento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA