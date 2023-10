Valerio Scanu e Luigi Calcara/ “Il matrimonio un passo di consolidamento, è stato un giorno di festa”

Valerio Scanu, ospite a Domenica In, ha parlato del matrimonio con il siciliano Luigi Calcara, docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma. “Noi ci siamo conosciuti per caso, mi ha commentato prima una storia su Instagram e poi ci siamo incontrati. Il nostro rapporto è cresciuto piano piano, poi abbiamo deciso di compiere questo passo di consolidamento”, ha raccontato il cantante.

Il lieto evento si è celebrato lo scorso 7 settembre con rito civile in Campidoglio. La scelta della data non è stata casuale. “Era il giorno della nascita di mio padre. Da quando è venuto a mancare (Tonino Scanu è morto a causa del Covid il 23 dicembre 2020 all’età di 64 anni, ndr), le feste sono sempre toste. Prima il suo compleanno era un giorno in cui festeggiavamo, non era più stato così. È per questo che ho voluto riportarlo ad un momento di gioia”. Valerio Scanu, per l’occasione, ha anche portato il vestito bianco che ha indossato per il ‘sì’, che ha dato vita a qualche polemica in virtù dello strascico. “Mara Venier mi aveva chiesto di indossarlo, ma sono dimagrito e non mi sta più bene”.

VALERIO SCANU E LUIGI CALCARA: IL RACCONTO DEL MATRIMONIO A DOMENICA IN

Valerio Scanu, in occasione della sua ospitata a Domenica In, ha ricevuto anche un video-messaggio da parte del marito Luigi Calcara, seppure quest’ultimo preferisca rimanere lontano dai riflettori.

“Dire che di Valerio mi piace i suoi occhi, le sue labbra, la sua voce e il suo carattere è semplice. Noi siamo molto di più. Ciò che ci ha fatto innamorare è quello che è nato piano piano. Da quando ci siamo incontrati la prima volta al matrimonio, siamo cresciuti. È un’alchimia difficile da spiegare con le parole. È il mio punto di riferimento su molte cose, dalle più semplici a quelle più complesse. Mi ascolta sempre, anche quando mentre parlo guarda il cellulare. Insieme ci completiamo, ci miglioriamo ed esaltiamo i nostri punti di forza. Abbiamo celebrato il nostro primo mese da marito e marito, siamo molto fieri di essere arrivati a questo punto. La determinazione non ci manca e sono convinto che insieme siamo irraggiungibili”, così il professore universitario ha descritto il loro amore a Mara Venier.

