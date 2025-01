Da otto anni e più, Fatima Trotta è sposata con Luigi De Falco, che ha conosciuto durante la sua esperienza televisiva a “Made in Sud”. I due si sono innamorati proprio sul palco: lui faceva parte del duo comico “I gemelli De Falco” mentre lei si occupava inizialmente di condurre lo show, poi di dirigerlo. Come la moglie, è originario della Campania: viene da Pompei, dove è nato nel 1982, qualche anno prima di Fatima. Luigi e la moglie non hanno avuto figli, o almeno non ne hanno fino a questo momento: chissà che in futuro i due, ancora giovani, non possano decidere di allargare la famiglia e mettere al mondo dei figli.

Luigi De Falco, come Fatima Trotta, è un personaggio televisivo: ha preso parte infatti a “Made in Sud” dove ha conosciuto proprio la moglie. Nella vita, oltre a fare il comico, è anche un musicista: ama infatti la musica e suona il basso, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram. De Falco è diventato famoso soprattutto per il matrimonio con Fatima, celebrato nel 2016. Luigi De Falco sarebbe laureato in Economia ma nonostante ciò avrebbe deciso di intraprendere questa avventura televisiva. Anche il marito di Fatima Trotta, come lei, è un grande tifoso del Napoli.

Luigi De Falco, marito di Fatima Trotta: otto anni di matrimonio

Cosa sappiamo ancora di Luigi De Falco, marito di Fatima Trotta? Non sono molte le informazioni a disposizione sull’uomo, che ha conosciuto sua moglie a “Made in Sud”: sappiamo però che con la sua dolce metà ama viaggiare e passare con lei dei momenti magici, soprattutto in occasione di giorni speciali come quello dell’anniversario. I due hanno festeggiato la scorsa estate gli otto anni dal loro “sì” e in quell’occasione si sono immortalati con una foto postata sui social, più felici che mai.