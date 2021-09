Luigi De Falco, marito Fatima Trotta/ Made in Sud li ha fatti incontrare

Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta, la conduttrice del nuovo programma comico Honolulu conosciuta dal grande pubblico per “Made in Sud”. Un grande amore quello tra la conduttrice napoletano e il comico del duo “I gemelli De Falco”. Galeotto, infatti, è stato lo show comico di Rai2 che ha permesso a Luigi e Fatima di incontrarsi per la prima volta. Lei conduceva il programma, mentre lui era uno dei comici protagonisti. Tra i due è scattata la curiosità e poco dopo l’amore che li ha portati anche al matrimonio. Da circa cinque anni, infatti, Fatima e Luigi sono sposati e sono sempre più innamorati!

Sui social la conduttrice ha festeggiato i 5 anni di matrimonio postando una foto di quell’indimenticabile giorno scrivendo “e sono cinque”. Poco dopo è arrivata la risposta del marito che ha scritto: “mi hai reso famoso…mi stanno seguendo un botto di persone mentre credo che tu invece te ne sia giocata qualcuno…secondo me molti ti credevano single…ti faccio recuperare qualcosa se mi invento che siamo una coppia aperta???”.

Fatima Trotta e il marito Luigi de Falco: “non ero affascinata dalla comicità”

Luigi De Falco del duo ‘I gemelli De Falco’ e Fatima Trotta sono marito e moglie da cinque anni. Un grande amore quello sbocciato tra i due dietro le quinte del comic show di Rai2 ‘Made in Sud”. Eppure la Trotta, in una recente intervista, ha rivelato come la comicità non sia mai stata il suo interesse principale. “In realtà all’inizio della mia carriera non ero affascinata dalla comicità, che è arrivata per caso e per gioco – ha detto la conduttrice che da bambina aveva come idoli Raffaella Carrà e Delia Scala. La Trotta ha poi raccontato: “mentre studiavo all’Accademia di Belle arti coltivavo anche le mie passioni: canto, pittura, recitazione. Facevo parte di una compagnia amatoriale itinerante con cui facevo teatro impegnato e drammatico. Finché ho iniziato a fare piccole esperienze di conduzione in programmi regionali. Nando Mormone, il produttore di “Made in Sud”, mi notò e mi contattò perché forse vide in me qualcosa che non credevo neanch’io di avere. Così è nata l’avventura”.

A Made in Sud i due si sono conosciuti e da quel momento non si sono più separati. Nel 2006 il matrimonio celebrato a Mercogliano, un piccooo paese in provincia di Avellino, dove vivono i familiari della della conduttrice.



