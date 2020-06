Luigi De Falco, marito Fatima Trotta/ Nessuna gelosia per Stefano De Martino

Luigi De Falco è l’uomo che ha conquistato il cuore della bellissima e bravissima Fatima Trotta. Questa sera seguirà il debutto della moglie sul palco della nuova edizione di Made in Sud a distanza dal momento che la trasmissione di Raidue, come prevedono le norme di sicurezza, andrà in onda senza pubblico. Luigi, tuttavia, è pronto a sostenere a distanza la moglie che è sempre più amata dal pubblico. Allegra, energica e sicura di sè, Fatima Trotta è una perfetta padrona di casa e, sul palco di Made in Sud, accanto a Stefano De Martino, suo compagno d’avventura dalla scorsa stagione. forma una coppia perfetta. Quella di Stefano e Fatima, tuttavia, è una coppia solo artistica. Tra i due, infatti, c’è affetto sincero e soprattutto una grande collaborazione. Fatima, infatti, ha aiutato De Martino ad entrare nella grande famiglia di Made in Sud. Contrariamente a De Martino che sta vivendo un periodo di crisi con Belen Rodriguez, Fatima e Luigi De Falco vivono una bellissima storia d’amore.

LUIGI DE FALCO E FATIMA TROTTA ALLARGANO LA FAMIGLIA?

Quello che lega Luigi De Falco e Fatima Trotta è un amore vero, profondo e vissuto lontano dalle luci dei riflettori. La coppia, infatti, è molto riservata e anche sui social pubblica pochissime foto. Tuttavia, proprio Luigi ha fatto un’eccezione il giorno di San Valentino lasciandosi andare ad una dedica d’amore a cui la moglie Fatima ha risposto così: “Senza di te non ho ricordi..senza di te non ho sogni futuri…senza di te mai“. Sposati dal 2016, per Luigi e la Trotta è arrivato il momento di allargare la famiglia? Innamoratissimi, la conduttrice di Made in Sud e il marito potrebbero decidere presto di coronare il loro amore con l’arrivo di un figlio. Nel frattempo, Fatima si gode il successo e l’appoggio incondizionato dell’uomo che ama.



