Luigi Di Maio dov’è? Sparito dopo elezioni europee/ “Governo? M5s ago della bilancia”

In molti si stanno interrogando sulle sorti del governo dopo i risultati delle elezioni europee 2019, ma c’è da chiedersi che fine abbia fatto Luigi Di Maio, uno dei protagonisti più attesi della nottata elettorale. Il capo politico del Movimento 5 Stelle non si è fatto vedere nella sala della Lupa di Montecitorio, messa a disposizione dalla Camera come punto stampa per le dichiarazioni post-voto. È rimasto chiuso negli uffici del gruppo M5s con il suo stato maggiore, tra cui il ministro Elisabetta Trenta, i sottosegretari Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora, oltre ai vertici della comunicazione. Hanno monitorato quindi l’esito di questa tornata elettorale che vede il Movimento 5 Stelle scavalcato dal Pd e dalla Lega. «Siamo stati penalizzati dall’astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare, restiamo comunque l’ago della bilancia in questo governo e da qui in avanti più attenzione ai territori». Questo, secondo l’AdnKronos, il ragionamento espresso da Di Maio ai suoi e poi sintetizzato in una nota stringata.

LUIGI DI MAIO “GOVERNO? M5S AGO DELLA BILANCIA”

Quando erano quasi le due la comunicazione del Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che Luigi Di Maio parlerà al Mise intorno alle 14.30 di oggi pomeriggio, a margine del tavolo su Mercatone Uno. E quella sarà l’occasione per analizzare il quadro politico che è stato disegnato dalle elezioni europee 2019 e che ha ribaltato anche i rapporti di forza all’interno del governo gialloverde. È stata la notte più dura per Di Maio da quando è capo politico. Ora il suo sguardo è fisso sui dati dell’affluenza, perché secondo i sondaggi che ha in mano è un fattore determinante, in grado di pesare anche cinque punti. Meno sono i votanti, peggiore è la situazione per M5s. Di Maio è ancora convinto di essere l’ago della bilancia, ma il timore è quello di un lungo braccio di ferro per trovare nuovi assetti che trovino il consenso dell’alleato. Comincia dunque la fase due, nella quale rilanciare il Movimento 5 Stelle. «Dobbiamo metterci a lavorare a testa bassa», dice ai suoi. Ma non mancano i dossier spinosi: dall’autonomia alla flat tax. E c’è chi non esclude neppure un “aggiornamento” del contratto di governo. Una revisione che potrebbe riguardare anche la realizzazione della Tav Torino-Lione.

