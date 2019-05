M5S eletti e preferenze, Elezioni Europee 2019/ Nord Ovest, Est, Centro, Sud, Isole

Elezioni Europee 2019 banco di prova importante per il Movimento 5 Stelle, per Luigi Di Maio e per il Governo gialloverde. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro della guida del Movimento, con la mina vagante Di Battista, anche perché gli ultimi sondaggi disponibili non lasciano spazio a dubbi: la Lega ha effettuato il sorpasso, quello di Matteo Salvini è il primo partito in Italia. E’ dunque sfida con il Partito Democratico, con la campagna elettorale che ha visto prevalere il caos esecutivo piuttosto che le proposte concrete per l’Europa. A tal proposito, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha spiegato: «Il gruppo in cui saremo in Europa noi non è né di destra né di sinistra, ma è dalla parte dei diritti. Il Ppe e il Pse non faranno il 51% e il gruppo parlamentare dove ci sarà il M5S sarà fondamentale, saremo l’ago della bilancia». E i cardini del programma sono due: salario minimo e stop austerity, senza dimenticare l’impegno per l’ambiente e il contrasto ai falsi tramite la blockchain.

ELETTI M5S ALLE ELEZIONI EUROPEE 2014

17 europarlamentari eletti dal M5s alle Elezioni Europee 2014, con i grillini che esordirono con il botto alla prima tornata elettorale per l’Europarlamento. Guidati da Beppe Grillo, i pentastellati raccolsero il 21,16% (quasi 6 milioni di voti) e l’obiettivo di Luigi Di Maio è quello non retrocedere troppo rispetto ai dati delle politiche 2018. Quattro gli europarlamentari eletti nella Circoscrizione Nord-Ovest: Tiziana Beghin, Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zanni. Tre gli eletti nella Circoscrizione Nord-Est: David Borrelli, Marco Affronte, Giulia Gibertoni. Tre eletti nella Circoscrizione Centro: Laura Agea, Fabio Castaldo, Dario Tamburrano. Cinque nella Circoscrizione Sud: Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini. Due, infine, nella Circoscrizione Isole: Ignazio Corrao, Giulia Moi.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI M5S: NORD-OVEST E NORD-EST

Come da tradizione, i candidati all’Europarlamento del M5s sono stati selezionati dagli attivisti con una votazione online sulla piattaforma Rousseau. Presenti anche esponenti già noti al mondo della politica, basti pensare al sindaco di Livorno Filippo Nogarin o all’ex iena Dino Giarrusso. Candidate capolista nelle Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est sono Maria Angela Danzì e la giornalista d’inchiesta Sabrina Pignedoli. Per quanto concerne la Circoscrizione Italia Nord Occidentale, i candidati sono: Maria Angela Danzì, Casalino Eugenio, Evi Eleonora, Beghin Tiziana, Malivindi Silvia, Di Feo Christian, Macchi Paola, Gilardoni Marcella, Togno Andrea, Mastruzzo Giuseppe, Tromboni Daniele, Pizzighini Paola, Di Pierro Alessandro, Mesmaeker Marco, Palumbo Andrea, Barello Simona, Clerici Nicola, Migliore Maria Cristina, Ferraris Monica, Puozzo Piero. Passando alla Circoscrizione Italia Nord Orientale, troviamo: Sabrina Pignedoli, Zullo Marco, Dal Cin Viviana, Guatteri Alessandra, Mazzoni Elena, Fochi Claudio, Piseddu Nadia, Diaz Crescitelli, Matias Eduardo, Dal Zotto Cinzia, Candiello Antonio, Mennella Ulderica, Franchini Carla, Lantino Salvatore, Contro Simone, Zanella Cristiano.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI M5S: CENTRO, SUD, ISOLE

Come nelle Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est, il Movimento 5 Stelle ha puntato sulle donne come capolista anche nelle restanti circoscrizioni: parliamo di Daniela Rondinelli, Chiara Maria Gemma e Alessandra Todde. Passiamo ora ai candidati nella Circoscrizione Italia Centrale: Daniela Rondinelli, Castaldo Fabio Massimo, Nogarin Filippo, Tamburrano Dario, Agea Laura, Noferi Silvia, Zuccaro Elisabetta, Alterio Tiziana, Giuggiolini Lisa, Ciarrocca Luca, Visconti Stella, Macone Gianluca, Maestrini Concetta, Magi Nicola, Giorgetti Cosimo. Per quanto concerne la Circoscrizione Italia Sud, i candidati sono: Chiara Maria, Gemma Pedicini, Piernicola Ferrara, Laura Adinolfi, Isabella D’Amato, Rosa Rescigno, Michela Ranieri, Gianluca Furore, Mario Peluso, Mariano Farina, Enrico Avallone, Vito De Giglio, Alberto Claudio, Della Valle Danilo, Pulpito Franca, Napolitano Luigi, Di Matteo Antimina, Di Nino Valeria, Gentile Stefania. Infine, i nomi dei candidati della Circoscrizione Italia Isole: Alessandra Todde, Corrao Ignazio, Giarrusso Dino Riccardo Maria, Di Pietro Flavia, Montaudo Matilde, Forcillo Donato, Brunetto Antonio, Corrado Daniela.



