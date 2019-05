RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019/ Diretta seggi Italia: trionfo Lega, Pd supera M5s

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019: TRIONFO LEGA, FLOP

Quando ormai mancano poche manciate di sezioni da scrutinare, i risultati delle Elezioni Europee 2019 danno due dati su tutti che sbaragliano le varie previsioni della vigilia: la Lega di Matteo Salvini trionfa con il 34,39%, il Pd al secondo posto con il 22,84% delle preferenze, mentre è crollo totale (e devastante, dopo il 34% di solo un anno fa) del Movimento 5 Stelle che non supera il 16,93% su base nazionale. I risultati trionfali di Salvini, che ieri sera ha ripromesso che da oggi il Governo riparte senza cambiamenti ma con uno “stile diverso e zero attacchi da parte degli alleati”, vedono però una conseguenze discesa ulteriore di Forza Italia-Berlusconi, all’8,73% e una crescita invece parallela sul fronte sovranista di Fratelli d’Italia che chiuderebbe al 6,44%. +Europa di Emma Bonino, assieme a Italia in Comune, non va oltre il 3,1%, senza parlamentati eletti come tutti gli altri partiti che presentano cifre ridotte allo sbarramento del 4% (Europa Verde al 2,3%, La Sinistra all’1,74%, Partito Comunista allo 0,8%, Svp allo 0,54%, Popolo della Famiglia 0,43%, Casapound 0,33%, Popolari per l’Italia allo 0,3%).

ELEZIONI EUROPEE 2019: DIRETTA SPOGLIO – RISULTATI ALL’ESTERO. ELETTI: LEGA – PD – M5S – FORZA ITALIA – FDI

RISULTATI CIRCOSCRIZIONI: NORD EST – NORD OVEST – CENTRO ITALIA – SUD ITALIA – ISOLE

ELEZIONI EUROPEE 2019: SEGGI ELETTI IN ITALIA

Per quanto riguarda i seggi degli europarlamentari eletti, bisogna attendere gli scrutini ultimati e i risultati ufficiali delle Elezioni Europee ma grazie a YouTrend si può già avere una stima di tutti i seggi e della distribuzione per le 5 Circoscrizioni Italia. 29 seggi andrebbero ad oggi alla Lega di Salvini (10 al Nord Ovest, 7 al Nord Est, 5 al Centro, 5 al Sud e 2 alle Isole), mentre nettamente staccato il Partito Democratico con 20 seggi conquistati (5 Nord Ovest, 4 Nord Est, 5 Centro, 4 Sud e 2 Isole). Per il M5s la sconfitta è netta, con 15 seggi conquistati (2 al Nord Ovest, 2 al Nord Est, 3 al Centro, 6 al Sud, 2 alle Isole); Forza Italia conquista un seggio in più della Meloni, 6 a 5, con Berlusconi che prende 2 seggi al Nord Ovest, nessuno al Nord Est, 1 al Centro, 2 al Sud e 1 alle Isole. Ottimo risultato per Fratelli d’Italia che entra per la prima volta nel Parlamento Europeo: 5 seggi, uno in ogni Circoscrizione Italia. Nessun altro candidato all’Europarlamento degli altri partiti è stato eletto, salvo uno dell’Svp che passa grazie alla legge sulle minoranze linguistiche.

FERRATI NASI: I BOCCIATI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Nell’analisi della campagna elettorale per le elezioni europee 2019 abbiamo sentito il sondaggisti Arnaldo Ferrari Nasi che poco prima delle votazioni già aveva “bocciato” il Partito Democratico. «Sin da subito è andato troppo a sinistra e il Pd non è più un partito di sinistra, quindi era già vecchio appena nominato segretario», ha spiegato il sociologo ai nostri microfoni. D’altra parte il Pd può contare su uno zoccolo duro, inoltre sta uscendo dalla crisi post Renzi. «È questo che porterà dei voti, non Zingaretti», ha spiegato il sociologo. E ipotizza un voto coalizzato della base, perché «c’è una visione unitaria maggiore di prima». Dai dem si passa a Forza Italia, in particolare a Silvio Berlusconi che, secondo Ferrari Nasi, rappresenta il «rifugio» per chi non vota né Matteo Salvini né il Pd. Il sondaggista, specializzato nel campo della Pubblica opinione, ha spiegato che c’è gente delusa dai fallimenti dei governi Berlusconi, «però dice che lo voterà. Il fatto che esista è un segnale di sicurezza per chi lo avrebbe votato e non avrebbe alternative». (a cura di Paolo Vites e Silvana Palazzo)



