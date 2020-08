Luigi Di Maio e Virginia Saba foto hot al mare/ Social scatenati “Ha abolito pubertà”

Dopo aver archiviato il “caso” abbronzatura, Luigi Di Maio (che è stato pure attaccato dal New York Times) si ritrova protagonista sui social. Tutta “colpa” di una foto in cui è ritratto al mare con la fidanzata Virginia Saba. Uno scatto “vietato ai minori” realizzato dal settimanale Oggi, che ha seguito il ministro degli Esteri. In vacanza, Di Maio sembra dimenticarsi delle questioni politiche, sembra perso nella passione per la sua compagna. La foto “incriminata” li vede insieme immersi nel mare in una posa un po’ ambigua, quasi compromettente, che ha scatenato i social. Molti utenti su Twitter si sono scatenati con commenti, anche giornalisti, ma non sono mancati neppure i meme. «Abbiamo abolito la pubertà», ha scritto Alessio Viola condividendo la foto in questione. Invece Maria Teresa Meli del Corriere della Sera entra nel merito dell’attività politica di Luigi Di Maio: «Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna».

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA FOTO HOT, SOCIAL SCATENATI

«Penserei a battute sul Kamasutra, ma temo che Di Maio stesso le ripubblichi taggando l’ambasciata indiana», scherza Davide Piacenza di Wired. Altri invece hanno richiamato i problemi passati di Luigi Di Maio col congiuntivo: «Mi facessi impazzire». Già nei giorni scorsi il settimanale Oggi aveva pubblicato altre foto sulla travolgente passione tra l’esponente del Movimento 5 Stelle e la fidanzata Virginia Saba. Il ministro nei giorni scorsi è stato in Sardegna, prima a Villasimius e poi a Punaldia. Inizialmente il titolare della Farnesina si era incamminato verso il mare col piglio ministeriale, poi la sua compagna in bikini bianco lo ha preso di mira con scherzi e baci, quindi lui reagisce con sorrisi, baci ed entusiasmo. All’orizzonte ci sono serie questioni politiche: si preannuncia un periodo complicato non solo per Di Maio, ma per tutto il governo. Intanto è protagonista sui social, suo malgrado.





