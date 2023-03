Luigi e Maria, genitori Milly Carlucci/ Sorelle Gabriella e Anna: “Erano pestifere”

Luigi e Maria, i genitori di Milly Carlucci

Milly Carlucci è ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi giovedì 16 marzo, di Oggi è un altro giorno in onda alle 14.05 su Rai1. La conduttrice presenterà tutte le novità sulla nuova edizione del “Cantante mascherato”, al via dal 18 marzo. Nata a Sulmona, Milly è figlia di un generale dell’Esercito Italiano, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo. Mamma Maria è mancata nel 2015: “Dopo un anno non ho ancora elaborato il lutto per la morte di mamma e forse non ci riuscirò mai. Il nostro legame era così forte che penso convivrò per sempre con il senso di vuoto e l’improvvisa nostalgia che mi assale ogni tanto. Non è un periodo facile sotto il profilo personale”, aveva detto la Carlucci a Vanity Fair nel 2016.

Il padre Luigi è morto nel 2018 a 91 anni: “Questa separazione è come una ferita fisica che dà un dolore lancinante. La razionalità della mente adulta cerca di dare consolazione ma il cuore, in questo momento, soffre troppo”, aveva twittato la conduttrice.

Milly Carlucci ha due sorelle più piccole, Gabriella e Anna. Tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, la tre sorelle Carlucci hanno iniziato a muovere in tempi diversi i primi passi nel mondo dello spettacolo, diventando le sorelle più popolari della televisione italiana. “Tre è un numero in equilibrio instabile, si fanno delle alleanze. Io ero la più grande, quando loro erano molto piccole io facevo i compiti e loro andavano a mia insaputa a scarabocchiare tutti i miei quaderni, erano pestifere!”, ha raccontato Milly a Vieni da Me. Nel 1985 Milly e Gabriella hanno condotto insieme “Azzurro”, trasmissione ideata nel 1982 dal patron del Festivalbar Vittorio Salvetti per portare fortuna ai giocatori della Nazionale di calcio e per promuovere la musica italiana. Anna Carlucci, invece, oggi lavora accanto alla sorella maggiore Milly in quanto esperta di social media: “Milly è una persona incredibile come sorella, come artista… Con lei ogni volta impari qualcosa. E poi è generosa, ama insegnare agli altri e far crescere le persone al suo fianco”, ha detto a Today.

