Luigi Favoloso chiama in diretta Barbara D’Urso/ Viaggio a Beirut con Elena Morali!

Colpo di scena nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Si parla di Elena Morali e in studio il suo ex Daniele Di Lorenzo fa dichiarazioni molto forti, arrivando a svelare che in realtà la showgirl sarebbe “malata”. Inoltre sarebbe attualmente a Beirut insieme a Luigi Mario Favoloso per mettere in scena un finto gossip. Ma pochi minuti che proprio da Beirut telefona in diretta l’ex di Nina Moric per dire la sua. “Questo signore in realtà è stato semplicemente allontanato da Elena ma non lo accetta e quindi vuole rompere le scatole. – dichiara Favoloso – È vero che ho contattato Elena per fare delle foto, quando l’ho vista mi è piaciuta tantissimo: ho il diritto di corteggiarla e portarla in giro dove voglio? Senza che una persona che da lei è stata allontanata vada a dire in giro che è matta.”

Luigi Favoloso, sfuriata in diretta a Pomeriggio 5: “Sono con Elena Morali, la sto corteggiando”

Barbara D’Urso è incredula e chiede maggiori informazioni. Favoloso allora continua: “Stiamo facendo un viaggio, possiamo farlo? Non siamo fidanzati, sono io che la sto corteggiando, sono libero di farlo perché mi piace tantissimo?” A questo punto la conduttrice chiede di parlare con Elena Morali per verificare se la sua versione rispecchia effettivamente la realtà dei fatti. Pochi istanti e risponde Elena: “A me dispiace solo di una cosa, che questo signore (Daniele Di Lorenzo, ndr) anche con la mia famiglia ci ha provato e, come gli ho fatto già notare, la malattia ce l’ha lui nella testa!” E non manca la chicca finale quando la D’Urso chiede “Ma tu perché sei andata a Beirut?” e la Morali “Perchè volevo andare via dal Coronavirus!” E non manca lo scontro con Fredella che accusa Favoloso di mentire sul finto scoop che ha invece messo in scena.

