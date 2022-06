Luigi Favoloso, frecciatina a Gianluigi Nuzzi/ “Mi sarebbe bastato un sms di scuse…”

Luigi Favoloso contro Gianluigi Nuzzi

Luigi Favoloso lancia una frecciatina a Gianluigi Nuzzi. Tra il fidanzato di Elena Morali e il giornalista e conduttore di Quarto Grado non c’è molta simpatia. Tutto risale al 2020 quando Luigi Favoloso fece perdere per alcune settimane le proprie tracce allontanandosi dai social. Durante una puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma che conduceva Barbara D’Urso, tra i due ci fu uno scontro durissimo legato proprio alla presunta scomparsa di Favoloso.

“Devi condurre Art Attack non Quarto Grado. Nuzzi gliel’ho detto io che sono uscito dal portabagagli non l’ha scoperto lei. Se in Italia aspettiamo che i programmi come il suo ci dicano qualcosa non arriveremo mai da nessuna parte”, aveva detto Favoloso a Nuzzi che si era scontrato anche con la madre. Oggi, dopo la sentenza del processo Depp, Favoloso torna sull’argomento.

Le parole di Luigi Favoloso dopo il processo Depp

Numerosi i botta e risposta tra Gianluigi Nuzzi e Luigi Favoloso all’interno di Live – Non è la D’Urso. Oggi, tuttavia, a distanza di tempo, il fidanzato di Elena Morali torna sull’argomento. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, infatti, fa sapere che avrebbe gradito delle scuse dal giornalista.

“Johnny Depp ha avuto 15 milioni di dollari di risarcimento. A me sarebbe bastato un sms di scuse da Gianluigi Nuzzi“, ha scritto Favoloso. Nuzzi risponderà al fidanzato di Elena Morali?

