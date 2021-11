Luigi, fratello morto Eleonora Daniele/ “Autistico, non parlava. Soffrivo quando…”

Luigi era il fratello di Eleonora Daniele, la presentatrice di Rai Uno che tutti i giorni dal lunedì al venerdì troviamo al timone di “Storie Italiane”. Abbiamo coniugato il verbo essere all’imperfetto perché, purtroppo, il giovane è morto all’età di 44 anni, nel 2015. Soffriva di autismo ma soprattutto, come ha ricordato la conduttrice nel corso di un’intervista concessa recentemente al “Corriere della Sera”, “era una persona, con un suo carisma, un suo carattere e desideri che per decenni ho cercato di interpretare. Ogni autistico è un caso a sé e, dietro ognuno, c’è un infinito da scoprire”.

La donna ha poi evidenziato come nessuno sapesse cosa pensasse suo fratello, poiché lui non ha mai parlato: “Ho imparato a capire se aveva sete o voleva un gelato alla fragola. E non sempre indovinavo. Se stava male, non sapevi se era un piede, un dente, lo stomaco. Ho due sorelle molto più grandi, lui aveva sei anni più di me, i miei lavoravano e io, da piccola, ero quella che stava di più con lui. Ero io la sua cocca e non lui il mio”.

LUIGI, FRATELLO MORTO DI ELEONORA DANIELE. LEI: “IL SENSO DI COLPA È LACERANTE”

Non è la prima volta che Eleonora Daniele ha parlato ai microfoni di altri giornalisti della sua vita privata e, in particolare, del fratello morto, ma al “Corriere della Sera” ha descritto dettagli ancor più intimi, condividendoli con tutti i lettori. La conduttrice ha raccontato che, per esempio, il momento più difficile fu quello dell’adolescenza, fase in cui Luigi divenne aggressivo, contro se stesso e contro gli altri: “Lui frequentava la salumeria di famiglia anche se, nel mezzo di una crisi, poteva rovesciare uno scaffale di sottaceti”.

Quando il giovane arrivò a compiere vent’anni, andò in un istituto, nonostante Eleonora Daniele abbia confidato di avere cullato a lungo il sogno di riprenderselo e portarlo a vivere con sé: “Avevo 14 anni e, a lungo, ho pensato solo a diventare indipendente per andare a riprendermelo. Io piangevo quando ce lo riportavo la domenica sera, ma lui sorrideva. Ho dovuto accettare che tenerlo con me fosse egoistico”. A lacerare l’anima, ha concluso, sono “il desiderio di salvezza e il senso di colpa. Ti chiedi: ‘Perché non io?'”.



