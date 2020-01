Luigi Mario Favoloso “Ha parlato di suicidio”/ Testimonianza shock: “Lite con Nina..”

Avvistamenti e novità su Luigi Mario Favoloso, scomparso lo scorso 29 dicembre 2019, sono arrivate nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Stavolta Barbara D’Urso ha ospitato l’amico e personal trainer di Nina Moric, Nathan, che ha raccontato in diretta inediti dettagli sulla relazione tra la showgirl e Favoloso. In particolare rende nota una litigata molto dura che i due avrebbero avuto proprio prima della scomparsa di Favoloso. “Hanno litigato pesantemente. Luigi accusava Nina di averlo tradita. – racconta l’amico, che poi continua – La discussione prende corpo e si anima. Poi succede una cosa scioccante che preferisco non dirti.” Nathan non vuole entrare nei dettagli, tuttavia aggiunge “Succede un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito. Ho promesso a Nina di non dirlo. Da allora Luigi è andato via. Nina l’ha cacciato di casa. Luigi ha detto: ‘Se le cose stanno così, io mi suicido entro la fine dell’anno'”.

Luigi Mario Favoloso, cos’è accaduto con Nina Moric? “Peggio di una violenza!”

Rivelazioni molto scottanti quelle del personal trainer che lasciano Barbara D’Urso che cerca di comprendere cosa sia questo fatto gravissimo che avrebbe commesso Luigi Mario Favoloso. Nathan allora svela “Non posso dirlo, però sappi che è ancora più grave che una violenza su una donna!” Queste dichiarazioni però allertano la madre di Faboloso, Loredana, che decide di intervenire telefonicamente in diretta per smentire: “Nina mi ha chiamato fino al 5 gennaio in modo molto tranquillo, sereno. Non era arrabbiata con Luigi Mario fino a questo punto. – racconta – Se una donna subisce una cosa tanto grave, non parlerebbe così. Mi ha telefonato anche Carlos, mi ha ricordato i momenti passati assieme. Lui mi ha detto che era angosciato, che gli voleva bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA