LUIGI MARIO FAVOLOSO, EX DI NINA MORIC/ “Violenze? Un complotto, qualcuno la aiuta”

Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric, a “Live Non è la D’Urso” ha raccontato il giorno in cui è scappato, facendo momentaneamente perdere le sue tracce. «Tutto è cominciato qui. Sono uscito e sono andato via, sono partito. Ho fatto in modo che nessuno mi vedesse. Sono arrivato in taxi in stazione perché non volevo che si vedesse la mia macchina con le telecamere», ha raccontato all’inviato di Barbara D’Urso. Luigi Mario Favoloso ha anche ribadito le ragioni di questo suo gesto che ha innescato un caso, con la madre che è arrivata a denunciare la sua scomparsa. «Volevo evadere, cancellare il passato». Ora si ritrova a rispondere alle accuse di violenza dell’ex fidanzata: «Sono sicuro che ci sia un complotto, qualcuno la sta aiutando. Ma questo non è volerle bene, bisogna farla ragione. Sta facendo una figuraccia». Ma a chi si riferisce ora Luigi Mario Favoloso? (agg. di Silvana Palazzo)

LUIGI MARIO FAVOLOSO RESPINGE LE ACCUSE DI NINA MORIC

Luigi Mario Favoloso è sicuro di aver detto la verità, a partire dal fatto che non sarebbe scomparso come invece ipotizzato anche dai suoi stessi familiari. Negata su tutta la linea invece la presunta violenza ai danni della sua ex Nina Moric, che di contro ha mostrato dei lividi sui social per dire la sua in merito. “Ho cercato di salvare Nina da sèn stessa, non le ho mai fatto del male”, ha detto l’ex gieffino nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso, dove ritornerà anche oggi, domenica 8 febbraio 2020, per un faccia a faccia con la sua ex. E in merito ai lividi ha fornito due versioni: in un primo momento ha parlato di una strattonata che la modella avrebbe ricevuto tempo prima dalla madre della modella, durante il periodo in cui il figlio Carlos Corona è stato affidato alla nonna. Nei giorni scorsi invece, supportato da cinque chirurghi a cui avrebbe chiesto conferma, ha parlato di un livido dovuto ad una microliposuzione. La Moric però aveva già diffuso alcuni messaggi su Whatsapp inviati da Favoloso: “Quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso, non trovo più la luce”, e poi “Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci”. Non è chiaro a che cosa si riferisse con queste parole, visto che Luigi ha abilmente circumnavigato il discorso.

LUIGI MARIO FAVOLOSO VS NINA MORIC E LA MAMMA

Luigi Mario Favoloso ha deciso di prendere le distanze sia dall’ex Nina Moric, che lo ha accusato di violenza, sia dalla madre Loredana Fiorentino. Quest’ultima avrebbe sbagliato ai suoi occhi per aver fatto denuncia di scomparsa lo scorso dicembre e aver parlato anche di un’email che lui le avrebbe inviato, senza specificare di non averla ricevuta durante la diretta di Mattino Cinque. “Non le ho più parlato e non l’ho più voluta vedere, ha sbagliato”, ha detto l’ex gieffino a Live – Non è la d’Urso la scorsa settimana. Luigi però ha già fatto retromarcia: dato che la donna gli ha già chiesto scusa, ha rivelato che tornerà presto a casa e riprenderà i rapporti con la sua famiglia. “Sono stato in nove nazioni, mia madre non sapeva niente”, ha detto subito dopo il suo rientro in Italia, in occasione della sua prima apparizione in tv. “Il 19 dicembre scopro una cosa terrificante: io ho capito di non avere più una famiglia, di aver perso Nina e Carlos. Ho capito di aver perso una cifra importante e un amico. Per questo sono andato via”, ha aggiunto. Luigi afferma inoltre di essere intervenuto diverse volte per salvare Nina, proteggerla da non si sa cosa, oltre che da se stessa.



