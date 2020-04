Luigi Mastrangelo/ Capitano Golia: “Ho vinto tanto perché…” (Ciao Darwin 8)

Pubblicità

Luigi Mastrangelo torna questa sera su Canale 5 con un ruolo del tutto insolito. Il campione di pallavolo infatti, sarà al timone della squadra dei Golia che nella puntata in replica di Ciao Darwin 8 sfiderà i Davide di Fabio Basile. Mastrangelo, che ormai da molte settimane condivide le immagini della sua quarantena sul proprio profilo ufficiale, di recente è stato inserito in un concorso che gli storici esponenti del tifo cuneese, i Blu Brothers, hanno realizzato sui social per comporre la squadra virtuale della Cuneo Volley più forte di sempre. Gigi Mastrangelo, in testa alle preferenze con ben 383 voti social, ha stravinto tra i centrali conquistando un posto nella rosa. Con lui anche Andrea Lucchetta e Claudio Galli, oltre al serbo Nikola Grbic e il francese Earvin Ngapeth. “Per provare a tornare a vedere campioni di questo calibro a Cuneo c’è bisogno di voi, quando il volley ripartirà”, scrivono i Blu Brothers ai tifosi.

LUIGI MASTRANGELO PROTAGONISTA SUI SOCIAL

Luigi Mastrangelo conta sui social un profilo seguito da oltre 150mila follower. Assieme a loro condivide le immagini della sua quarantena, con scatti relativi alla sua più grande passione, la pallavolo, o piccoli dettagli della sua quotidianità. “Spolverando ho trovato queste due riviste e credo che a fine quarantena gli darò un’occhiata per tornare in forma”, scrive il campione pubblicandole copertine di due riviste di For Men nelle quali, sfoggiando il suo fisico migliore, propone ai lettori esercizi per buttare giù chili di troppo. “Mastro ma tu sei in forma… e sei sempre un gran figo”, scrive una fan. “Ma cosa vuoi tornare in forma… – aggiunge un internauta – tu sei la forma caro Mastrangelo”. A spiccare è il commento dell’attore Pietro Genuardi, volto de Il Paradiso delle Signore, il quale notando il fisico sfoggiato sulla cover della rivista, scrive: “Mastro l’unico che non ha avuto bisogno di photoshop”.

LUIGI MASTRANGELO: “HO VINTO TANTO PERCHÉ HO ANCHE PERSO TANTO”

Luigi Mastrangelo, oggi considerato uno dei migliori centrali italiani della Nazionale di pallavolo, ha alle spalle numerose medaglie: due di bronzo e una d’argento alle olimpiadi, due ori agli Europei e un argento, conquistato a Vienna 2011 nella finale contro la Serbia. “Ho vinto tanto perché ho anche perso tanto”, spiega il campione a Food Spring. “Ma le sconfitte mi hanno sempre dato lo stimolo per migliorarmi. Il successo non è un punto di arrivo, è come un fuoco da alimentare ogni giorno per rimanere il più forte”. Al centro della sua carriera, il raggiungimento delle mete prefissate: “Perseguire obiettivi importanti è come salire una scala che non finisce mai – spiega il campione – anno dopo anno gli obiettivi crescono e cambiano ma non si esauriscono mai. All’inizio – aggiunge – desideravo giocare in Serie A, poi nella Nazionale, poi vincere il Mondiale poi le Olimpiadi”.



