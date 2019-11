Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: “Se ero innamorato di Irene Capuano? Abbastanza…”

Luigi Mastroianni ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato della sua ex fidanzata Irene Capuano. Il siciliano ha smentito i gossip sul suo conto che lo volevano già alle prese con una nuova fidanzata e un aereo perso (da solo o in compagnia?): “Lo sapevo… Di solito li prendo con i fotografi o con i collaboratori. Sono partito da solo per questo progetto… Se sono tornato con qualcuno? Ma magari fosse così semplice o così veloce”. Proprio in tema “amore”, il deejay ha smentito anche un ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata: “Preferirei non parlarne perché sono argomenti che abbiamo deciso di tenere un po’ nostri… Ci sono state delle problematiche importanti sotto il nostro punto di vista, per il bene di entrambi abbiamo deciso di chiudere. Per il momento…”. Poi ha continuato: “Non ci sono i presupposti, non si sono creati l’ultima volta che li abbiamo visti. Abbiamo deciso di chiudere per delle motivazioni…”.

Luigi Mastroianni parla di Irene Capuano: “Se ero innamorato? Abbastanza…”

Successivamente Luigi Mastroianni ha dichiarato di essere stato innamorato di Irene Capuano: “Abbastanza… Tanto… Mi sono innamorato due volte nella sua vita… Sono stato innamorato”. Poi lo sfogo: “Sembra che tutto sia scaricato a me, nel senso che sia io… Ma in realtà una decisione la si prende in due…”. Di seguito, l’ex tronista di Uomini e Donne pare ripensarci ed aprire una porticina: “Può essere, non escludo niente… ‘Mai dire mai’ è il mio motto di vita. Ho imparato negli anni a cogliere le sfumature. Tutto può succedere nella vita”. Successivamente il siciliano si è innervosito alla nuova domanda riguardante l’intervento al seno di Irene: “Perdonami, ti ripeto… Non mi va, veramente… è una cosa che… veramente… non mi va…”. La Capuano, ospita alcune settimane addietro dello stesso programma, aveva invece affermato: “Eravamo molto innamorati ma non andavamo più d’accordo per alcune cose e alla fine siamo esplosi. Litigavamo tutti i giorni e non trovavamo un punto d’incontro. Nessuna gelosia ma proprio delle incompatibilità caratteriali. La decisione è stata presa insieme e da allora non ci siamo più sentiti. Io provo un sentimento ancora forte e credo anche lui. Non si può dimenticare quello che c’è stato…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA