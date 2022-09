Luigi Punzo, chi è il fidanzato di Samira Lui/ L’amore scoccato grazie al lavoro…

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui: il primo incontro sul set

Luigi Punzo è il fidanzato della modella italo senegalese Samira Lui. I due si sono conosciuti sul set, quando entrambi lavoravano insieme come modelli per un servizio fotografico relativo al mondo del wedding. Attualmente la dolce metà della classe 1998 lavora come luxury concierge, anche se non ha mollato del tutto la passione per la fotografia e per la moda.

Il suo ruolo in hotel è molto importante e coinvolge diverse mansioni: dall’accoglienza e le relazioni con gli ospiti, alla vigilanza sulla loro sicurezza e su quella dei loro beni all’interno della struttura; garantire un’offerta turistica adeguata, promuovere i servizi dell’hotel e assicurare ordine e pulizia.

Luigi Punzo, una vita tra hôtellerie e moda

Insomma gli impegni non mancano per Luigi Punzo, al di là dell’attività di modello. Deve infatti essere molto presente e occuparsi di esaudire tutte le richieste e i bisogni, nei limiti della ragionevolezza, dei suoi clienti. Un lavoro che il ragazzo porta avanti con grande passione e coinvolgimento, proprio come l’attività di modello, dato che grazie a questa ha conosciuto il suo grande amore Samira. Come dicevano i due hanno collaborato ad un servizio fotografico ed è molto probabile che la coppia si sia conosciuta in quella circostanza. Non a caso, poco dopo, è scoccata la scintilla che oggi li ha portati ad essere più uniti e compatti che mai.

