Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui/ Innamoratissimi, ma sui social di lei…

Luigi Punzo è il fidanzato della bellissima Samira Lui, la fotomodella italo-senegalese che nel 2017 ha incantato il pubblico di Miss Italia – dove si è classificata terza – e che attualmente gareggia come concorrente ufficiale a Tale e Quale Show 2022. Per quanto riguarda la sua vita privata, come accennavamo, sappiamo che è fidanzata con un ragazzo di nome Luigi.

Una persona che a quanto pare avrebbe incontrato sul set, durante uno dei tanti servizi fotografici sbocciati in questi anni a cui hanno preso parte entrambi. Il web vocifera che entrambi siano molto presi l’uno dell’altro, ma ciò che appare alquanto bizzarro è che sui social di lei non ci siano tracce di lui.

Luigi Punzo e Samira Lui, storia di un amore sbocciato sul set

Questo perché Samira Lui, evidentemente, ha deciso di dedicare il suo profilo Instagram prevalentemente al lavoro, tenendo al riparo del gossip la vita privata e la situazione sentimentale. Sul conto del fidanzato Luigi Punzo, ad ogni modo, sappiamo che non è nuovo al mondo della moda, anche se nella vita di tutti i giorni si occupa di altro e lavora in Hotel. A quanto pare è stata la passione per la fotografia ad unirli. Infatti si vocifera che i due si siano conosciuti sul set, dove è scoccata la scintilla che li ha portati a frequentarsi e ad essere oggi una coppia molto unita, anche se molto riservata.

