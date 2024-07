Samira Lui e il compagno Luigi Punzo prossimi al matrimonio?/ “Ecco cosa manca per le nozze…”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e il ruolo da valletta nel ritorno de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, per Samira Lui è tempo di dedicarsi anche ai traguardi relativi alla sua vita privata. Obiettivi e tappe che coincidono con la relazione con il compagno Luigi Punzo; un amore che da 5 anni viaggia su binari felici e che prossimamente potrebbe essere impreziosito dal matrimonio.

Samira Lui "Il mio fidanzato Luigi Punzo? L'uomo che sposerò"/ "Mio padre? Mamma ha colmato il vuoto"

Come racconta 361Magazine, per Samira Lui e il compagno Luigi Punzo non sarebbe utopico parlare di matrimonio imminente ma, stando alle ultime dichiarazioni dell’ex Miss Italia, prima del grande giorno dovranno prima allinearsi alcune condizioni necessarie oltre all’amore reciproco.

Samira Lui, matrimonio ‘in cantiere’ con il compagno Luigi Punzo ma: “E’ necessario avere una base solida…”

“Sono molto romantica e amo le tradizioni, fin da bambina sognavo il giorno delle nozze e disegnavo l’abito, un passo importante al quale credo tanto”. Queste le parole di Samira Lui in riferimento al sogno del matrimonio che mettono in evidenza quanto sia qualcosa di agognato da sempre. Per il grande passo con il compagno Luigi Punzo, come anticipato, l’ex Miss Italia vuole però avere prima la certezza di poggiare la bellezza del loro amore su delle basi più che solide. “…Ma prima sogno una casa, la salute, stare bene e dopo arriverà il resto, so che non esiste un momento giusto ma è necessario avere una base solida”

La ruota della fortuna, Samira Lui svela: "Ecco cosa penso di Gerry Scotti"/ "Onore ricordare Mike Bongiorno"

