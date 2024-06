Samira Lui “Il mio fidanzato Luigi Punzo? L’uomo che sposerò”/ “Mio padre? Mamma ha colmato il vuoto”

Samira Lui e il futuro matrimonio con il fidanzato Luigi Punzo

Samira Lui, reduce dal successo ottenuto con La ruota della fortuna in cui ha avuto la possibilità di lavorare insieme a Gerry Scotti di cui era fan si da bambina, si racconta sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 giugno 2024 svelando di sognare la conduzione di un programma tutto suo, ma soprattutto, raccontando il desiderio che spera di poter realizzare presto insieme al fidanzato Luigi Punzo con cui fa coppia fissa da cinque anni e con il quale l’amore cresce ogni giorno sempre di più. “È quello giusto perché tra di noi non abbiamo mai dovuto spiegarci nulla, è stato molto naturale, ci siamo trovati sulla stessa linea di pensiero su tutto“, ha raccontato al magazine di Alfonso Signorini.

Sul matrimonio e figli, inoltre, ha aggiunto: “Sono molto romantica e amo le tradizioni, fin da bambina sognavo il giorno delle nozze e disegnavo l’abito. È un passo importante, ci credo tanto – spiega la showgirl – Prima, però, sogno una casa, la salute, stare bene e dopo arriverà tutto il resto […] So che non esiste un momento giusto, ma avere una base solida anche economica per crescere i figli serenamente è importante per me, che non sono cresciuta nell’oro”.

Samira Lui e il passato doloroso

Bellissima, con tanti sogni professionali e personali ancora da realizzare, Samira Lui che, passo dopo passo sta costruendo la propria carriera, non ha avuto un’infanzia facile. Cresciuta solo con la mamma, ammette di aver sentito la mancanza della figura paterna, ma quel vuoto è stato perfettamente colmato dalla madre che si è sacrificata tantissimo per non farle mai mancare niente regalandole, così, una vita serena.

“Non ho avuto la figura paterna, ma non significa che non si possa crescere bene lo stesso. Ha sofferto mia mamma, la vedevo affrontare anche le difficoltà economiche e ha fatto di tutto per non farmi mancare mai niente. le ho voluto far capire che quel vuoto lei l’ha colmato trasmettendomi la sua forza. Abbiamo affrontato insieme tutte le difficoltà, abbiamo cambiato tante case perché l’affitto costava troppo e, adesso, il solo fatto di vedere che mamma sta bene mi riempie il cuore ogni giorno”, ha concluso.

