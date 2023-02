Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Chi è la dolce metà della “docente” de l’Eredità

Samira Lui e la storia d’amore con il fidanzato Luigi Punzo, (quasi) sempre al riparo dal gossip. Forse perché…

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, la famosa docente del programma televisivo l’Eredità, nonché ex concorrente di Tale e Quale Show 2022. Ma cosa sappiamo sul conto del suo fidanzato? Per quanto riguarda la vita lavorativa, ricopre il ruolo di concierge in alcuni degli hotel più lussuosi del mondo, tra cui il Westin Excelsior Palace Roma Hotel & Spa. Oltre all’attività nel settore alberghiero, Luigi Punzo lavora anche come fotomodello e posa per riviste e periodici come Vogue Italia, Interview Magazine e Numéro Homme.

Come dicevamo, per quel che concerne la vita sentimentale, è impegnato con la professoressa de L’Eredità Samira Lui. I due per parecchio tempo hanno tenuto la loro storia d’amore al riparo dalle luci dei riflettori, questo per evitare che il gossip impazzasse. A quanto pare, quindi, Luigi e Samira sono una coppia abbastanza consolidata, anche se la loro prima uscita pubblica risale appena a qualche mese fa.

Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui: la prima “uscita” insieme nel 2022, ma in realtà…

Samira Lui ed il suo fidanzato Luigi Punzo sono usciti per la prima volta allo scoperto nel corso del 2022, quando hanno postato entrambi una foto assieme sui rispettivi profili social. Attualmente il fotomodello si divide tra Milano e Formentera, dove lavora e si gode la compagnia della splendida modella italo-senegalese Samira Lui. Per chi fosse al digiuno di gossip e tv, ricordiamo che la fidanzata di Luigi Punzo, oltre ad essere piuttosto famosa, è stata finalista a Miss Italia nel 2017.

E’ molto giovane, classe 1998, e nelle sue uscite pubbliche non ha mai parlato apertamente della sua vita privata, nemmeno della storia d’amore con Luigi Punzo. Anche lei sembra trascorrere parte delle sue giornate a Milano, ma spesso è anche a Roma per lavoro. Su Instagram, di tanto in tanto, racconta e condivide coi fan le curiosità e i retroscena della sua carriera televisiva.











