Giornata da protagonista per Luigi Samele, fresco di un posto nella semifinale di spada maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta italiano, dopo essersi aggiudicato negli ottavi di finale la sfida con Luca Curatoli, ha battuto ai quarti l’avversario egiziano Mohamed Amer 15-13 e ora si giocherà una medaglia al Grand Palais di Parigi. Per il trentasettenne è sicuramente un gran momento, da condividere con la sua fidanzata Olga Kharlan, con la quale condivide tutto, anche le medaglie. Entrambi atleti, vantano una carriera di grande livello.

Luigi ha conquistato la bellezza di venti medaglie tra varie competizioni di prestigio. Spiccano ovviamente l’argento nella sciabola individuale ottenuto a Tokyo 2020 e le due medaglie di bronzo a squadre in Giappone e Rio 2016. Altrettanto ricca, se non più ricca, è la bacheca di Kharlan. Per lei ci sono ben quarantasei podi, di cui quattro ottenuti in occasione di manifestazioni olimpiche.

Luigi Samele fiero della sua fidanzata Olga Kharlan: “Bisogna sempre seguire l’istinto”

Recentemente, la fidanzata di Luigi Samele era balzata sotto i riflettori per la mancata stretta di mano con l’avversaria russa Anna Smirnova. L’ucraina si era rifiutata di stringere la mano della Smirnova, che poi occupò per circa 45 minuti la pedana, in segno di protesta. La Kharlan è stata squalificata e poi riabilitata, per la gioia del compagno Samele, sempre fiero delle sue scelte e del suo percorso.

“Bisogna sempre seguire il proprio istinto e il proprio cuore anche perché io caratterialmente sono così”, aveva detto lo sciabolatore italiano Luigi Samele.