Luigi Spagnol, morto editore: aveva 59 anni/ Portò Harry Potter in Italia

È morto Luigi Spagnol, l’editore che ha portato in Italia la saga di Harry Potter. Figlio dello storico editore italiano Mario, Luigi Spagnol era nato a Milano nel 1961. Dopo gli studi d’arte a Parigi, nel 1986 cominciò a lavorare all’ufficio diritti della casa editrice Longanesi. Nel 1989 passò alla guida di Adriano Salani Editore, dove ha creato negli anni uno dei cataloghi per ragazzi tra i più apprezzati a livello internazionale. Dal 1996 aveva assunto anche la direzione editoriale dello storico marchio Ponte alle Grazie, poi aveva fondato Magazzini Salani e assunto ruoli direttivi in La Coccinella, nella start up spagnola Duomo Ediciones e in Antonio Vallardi Editore, contribuendo in maniera significativa al rilancio del marchio. Nel 2005 con Stefano Mauri, Achille Mauri e Messaggerie Italiane fondò il Gruppo editoriale Mauri Spagnol, in cui confluirono tutte le case editrici di proprietà delle due storiche famiglie, ricoprendo incarichi di co-amministratore delegato prima e poi di vicepresidente.

“LUIGI SPAGNOL SAPEVA COS’È UN LIBRO”

«Il Gruppo Gems, e le sue case editrici annunciano commosse la prematura scomparsa dell’editore Luigi Spagnol». L’editore 59enne ebbe l’intuito di acquisire i diritti per l’Italia della saga di Harry Potter, il più grande fenomeno editoriale di tutti i tempi. Sono suoi anche i meriti della pubblicazione, ad esempio, di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda, oltre ai bestseller di Giobbe Covatta e i libri di cucina di Benedetta Parodi. Aveva un profondo rispetto per scrittori e lettori, infatti non perdeva occasione per dimostrarlo. «Per me è stato come avere un fratello sul lavoro. In più di trent’anni abbiamo condiviso tante avventure. Luigi era una persona di sostanza, non badava agli onori», ha dichiarato a La Stampa Stefano Mauri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. E quindi ha voluto rendere meglio l’idea di chi fosse Luigi Spagnol: «È scomparsa la persona che con i suoi successi editoriali ha dimostrato più volte negli ultimi trent’anni di sapere meglio di chiunque altro che cosa è un libro, cosa può fare un libro per i lettori e fino a dove può arrivare».



