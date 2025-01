Chi ama la montagna la vuole con una forza che trovo solo nell’amore. Amiamo i silenzi della montagna, i colori, l’alternarsi armonico delle stagioni, le creste innevate e gli appigli di dolomia scaldati dal sole estivo. Alcuni di noi ne sono letteralmente stregati: in qualche modo ci ha preso dal di dentro e ha acceso una smania che ci fa tornare a lei. La vogliamo come lei ci vuole, la viviamo appena possibile e la pensiamo spessissimo e naturalmente ci manca se la trascuriamo, proprio come chi è innamorato e non può, nemmeno volendo, distogliere quel grumo di passione che acceso da ragazzino non si stempera con gli anni.

LETTURE/ “Amare una dea”: Atalanta, una febbre inguaribile e un mondo che sogna

Vale la pena chiedersi cosa rende possibile non solo l’accendersi, ma il perdurare di questo sentimento, che certo è fatto di passione, ma è ben altro se attira alcuni – non pochi per la verità – con un magnetismo potente. Qual è la sua forza?

Di fronte ad un’attrattiva di evidente natura amorosa ci sono molti modi per rispondere e sono belli i due tentativi, diversissimi tra loro, di due buone letture recenti: il primo è di uno degli alpinisti di punta di quest’ultimo decennio, Matteo Della Bordella con il suo La vetta della vita (Rizzoli, 2024) e il secondo è di Marta Aidala, La Strangera (Guanda, 2024).

UNITÀ DEI CRISTIANI/ Giussani, un “ponte” tra tradizione latina e Chiesa ortodoss

Se per Matteo, che per amore – perché i grandi amori ci chiedono dedizione esclusiva – ha lasciato una brillante carriera da ingegnere, il modo di inseguire il linguaggio di questa fascinazione estrema è stato farne il mestiere della vita risalendo le vie più difficili del mondo in forme moderne, per Marta Aidala lo stesso amore si è dipanato in scelte altrettanto forti, lasciando la città, l’università ed un certo tipo di vita agevole, per andare a lavorare per qualche stagione in un rifugio. Accompagnare Della Bordella nelle sue ascensioni in Patagonia è intenso, così come quando apre spiragli personali sulle sue scelte da giovane padre o sui dolorosi distacchi improvvisi di amici che gli muoiono sotto gli occhi (ancora e sempre all’estremo: la montagna ci attira e può arrivare a strapparci via chi amiamo, eppure non ce ne stacchiamo); con Marta ci si addentra alla scoperta della fatica del retrobottega di ogni rifugio, dove ci si consuma a preparare, poi a servire e alla fine a sistemare per chi arriva per una notte, una cena o solo per un caffè. Con Lei viviamo una montagna poco celebrata, inconsueta e preziosa, ma non meno estrema.

LETTURE/ “Russkij mir”, l’ideologia russa fatta per separare i buoni dai cattivi

Quello che rende convincenti entrambi è la lealtà con cui si misurano con questo amore. arrivato in cima alla montagna delle montagne, il Cerro Torre, Matteo dice: “Ero al settimo cielo, ma non riuscivo a chiedermi quanto sarebbe durata quella felicità. Per quanto la soddisfazione per quella salita sarebbe riuscita a riempire il mio animo?”. Così come Marta: “essere giunta fin lì non mi rendeva unica. Non mi rendeva speciale. Non avevo vinto nulla, non avevo trovato niente se non cumuli di roccia”.

Uomini e donne che si lasciano dominare da un amore strano, estremo, folle, mortale delle volte, straripante di bellezza fino a togliere il fiato e che può accendere una instancabile scoperta di sé.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI