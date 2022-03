Luigi Strangis, chi è il concorrente di Amici 21/ La confessione choc sul diabete

Chi è Luigi Strangis, il concorrente del serale Amici 21

Uno dei 18 concorrenti ammessi al serale Amici 21, nella sezione canto, è Luigi Strangis. Il cantautore nasce a Lamezia Terme in Calabria, da madre calabrese e padre napoletano. Fin da piccolo si dice un appassionato di musica, tanto che comincia a studiare chitarra e teoria musicale, per poi frequentare il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme. Prima di accedere alla scuola di Maria De Filippi il cantante non prende mai lezioni di canto, tanto che nella scuola di Amici 2022 viene fatta notare da insegnanti e vocal coach che con Luigi sia fattibile un lavoro sulla voce nonostante le mancate basi del giovane in fatto di tecnica nel canto, questo, in virtù dell’innata musicalità che gli appartiene. Nel corso del suo soggiorno in casetta ad Amici 21, Luigi si rende protagonista di una confessione molto dolorosa: fa sapere al talentscout nonché suo insegnante di canto, Rudy Zerbi, di essere affetto di diabete, motivo per cui non può accumulare troppo stress, questo per non compromettere la sua incolumità e le sue condizioni di salute in generale: “Per il problema che ho evito lo stress e prendo in questo modo le cose. Ho il diabete. Lo stress influisce sulla glicemia e su tutto. Quindi cerco sempre di lasciare andare”, Nel 2019, il cantante pubblica il suo primo singolo dal titolo Only you.

Il percorso di Luigi Strangis ad Amici 2022

In occasione del suo debutto ad Amici 21, in qualità di aspirante cantante, Luigi Strangis riesce a stregare Rudy Zerbi con i suoi accordi di chitarra elettrica, tanto che il talentscout decide di assegnargli un banco di canto nella celebre scuola di Canale 5. Nel talent, inoltre, riesce a stringere amicizie, tra cui quella che lo vincola alla ballerina Carola Puddu, un rapporto che fa sognare i telespettatori su un possibile inizio di una lovestory made in Amici 21, ipotesi che Luigi spegne sul nascere, poi, chiarendo di essere in rapporti d’amicizia con la pupilla di Alessandra Celentano. Nella scuola, inoltre, il giovane riesce a definire il suo look, fatto essenzialmente di un paio di occhiali da sole bianchi e dallo stile retrò, smalto nero alle unghia e total-black look con giacche di pelle, ricorrenti. Uno stile che agli occhi dei più – tra i telespettatori- lo rende molto somigliante a Stash Fiordispino dei The Kolors, ex concorrente e attuale giudice del serale Amici 2022, che parte ufficialmente il 19 marzo 2022 su Canale 5. Nella scuola di Maria De Filippi il cantautore e musicista pubblica inoltre i singoli Vivo, Muro e l’inedito ereditato da Enrico Nigiotti, dal titolo Tondo.

Curiosità su Luigi Strangis: squadra di appartenenza al serale Amici 2022

Tra le altre curiosità, Luigi Strangis fa parte del team capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi al serale Amici 21, il cui primo appuntamento tv viene trasmesso il 19 marzo 2022 su Canale 5. Per il primo serale il cantante viene schierato in diversi guanti di sfida proposti dagli insegnanti e caposquadra delle 3 squadre competitor, tra cui quello lanciato dal mentore Rudy Zerbi , che vede Strangis schierato contro Alex al secolo Alessandro Rina in una “prova performer” ispirata alle più grandi performance che la storia della musica ricordi. Come quelle di Michael Jackson, l’indiscusso re del pop. Le anticipazioni tv relative al primo serale preannunciano che il musicista e cantautore riesce a vincere diverse prove nella competizione, a testimonianza che il suo talento sia convincente per giudici preposti alle votazioni, alla fase finale dello show di Canale 5.

Luigi vanta oltre 330mila ascoltatori mensili su Spotify Italia e su Instagram, dove si attiva come luigi_strangis, ha un seguito social stimato 177mila followers.











© RIPRODUZIONE RISERVATA