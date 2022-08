Luigi Strangis, dopo Amici conquista il cinema?/ Nuova avventura per il cantante…

Luigi Strangis, dopo Amici non si ferma più

Luigi Strangis è stato un protagonista indiscusso di Amici 21. Il giovane artista non solo ha vinto la ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi, ma ha conquistato il cuore del pubblico per la sua storia personale e per la tenera amicizia con la ballerina Carola che continua ancora oggi. Dopo il trionfo ad Amici, per Luigi è comincia una nuova vita. Con il brano “Tienimi stanotte”, scritto per lui da Giordana Angi, altra ex allieva di Amici, non solo ha scalato le classifiche, ma ha anche partecipato ad eventi importanti esibendosi davanti a migliaia di persone.

Luigi, infatti, ha avuto la possibilità sia di partecipare a Battiti Live 2022 che a Tim Summer Hits 2022 portando così a casa tutto il calore del pubblico. Con la musica, dunque, Strangis ha trovato la sua strada anche se, stando a quello che fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, il cantante starebbe per tuffarsi in una nuova avventura.

Luigi Strangis doppiatore

Dopo Giulia Stabile che ha già provato l’ebbrezza del doppiaggio, anche Luigi Strangis starebbe sta per debuttare come doppiatore. Pare, infatti, come si legge sul Vicolo delle News che cita un portale lamentino che, Luigi stia per prestare la voce a Lyle, un coccodrillo canterino, protagonista del film “Il talento di Mr. Crocodile” che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 27 ottobre ed è prodotto da Sony Pictures e Warner Bros.

Un bel salto per Luigi che, dopo la musica, sperimenterà un modo nuovo, ma altrettanto meraviglioso come quello del doppiaggio. Ancora una volta, dunque, la scuola di Amici conferma la propria tradizione di sfornare talenti non solo nella musica, ma in generale nel mondo dello spettacolo.

