Luigi Strangis ospite a Tim Summer Hits/ Lui e Carola Puddu “abbiamo legato tanto…”

Luigi Strangis, il successo dopo amici, i concerti e le sue dichiarazioni

Il vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis, classe 2001, stasera sarà uno degli ospiti di Tim Summer Hits. Per il giovane cantante, oltre all’esperienza al talent di Maria De Filippi, questo non sarà il primo palco su cui canterà di fronte a tantissime persone. Il cantante ha dato il via al suo tour estivo che si è tenuto in Porto Recanati, Lecce, Zafferana Etnea e Ortona; ha riscosso talmente tanto successo che proprio recentemente, il manager del cantante ha aggiunto un’altra tappa del tour a Lamezia Terme, la città natale del cantante.

Amici 21, quanto hanno venduto i dischi di Sissi, Alex, Luigi, LDA e Albe?/ Numeri e classifica

Luigi Strangis ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, ricco di novità ed emozioni che lui stesso ha esternato sul suo profilo Instagram scrivendo: “Non avevo mai viaggiato così tanto in vita mia. Non avevo mai provato tutte queste sensazioni. Non avevo mai incontrato così tante persone. Non avevo mai sentito così tanto amore. Non avevo mai provato questa felicità. Siete casa, Vi amo”. Di recente il cantante ha anche rivisto Luca D’Alessio, uno dei cantanti di Amici con cui aveva stretto amicizia e che come lui sta cavalcando l’onda del successo.

"Luigi Strangis di Amici 21 fuori dal Festival di Sanremo 2023"/ L'indiscrezione bomba!

Luigi Strangis e Carola Puddu, com’è andata fuori da Amici?

Durante il percorso ad Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis aveva stretto un’amicizia particolare insieme alla ballerina Carola Puddu, lei in particolare aveva un debole per il cantante, che non ha mai negato, ma nonostante alcuni flirt i due si sono spesso parlati e Luigi aveva spesso affermato che il suo unico desiderio era concentrarsi sulla sua carriera. Fuori dalla scuola di Amici come sarà andata tra i due?

Come sappiamo, tutti i cantanti di Amici sono stati almeno una volta a Verissimo per essere intervistati da Silvia Toffanin. Durante l’intervista a Luigi Strangis, in merito a Carola, il cantante aveva dichiarato: “Abbiamo legato tanto. Ho cercato di essere sincero con lei, le voglio molto bene, ma non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei. Al momento sono molto concentrato sul mio percorso musicale, non so quanto tempo potrei dedicare a una persona e non vorrei che poi quella persona possa starci male”. Se il cantante sembra avere le idee chiare, lo stesso vale per la ballerina che aveva dichiarato di aver vissuto una storia d’amore mai realmente esistita.

Luigi Strangis/ Dopo Amici a Sanremo? "Solo quando c’è la canzone giusta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA