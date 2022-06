Luigi Strangis e Alex Wyse in gara al Festival di Sanremo?/ “Amadeus avrebbe…”

Luigi Strangis e Alex Wyse duettano insieme al Festival di Sanremo 2023?

Luigi Strangis e Alex Wyse potrebbero partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Durante il loro percorso ad Amici, Luigi e Alex hanno fatto sognare il pubblico e secondo alcune indiscrezioni sembra che Amadeus li abbia puntati per il Festival di Sanremo 2023. La manifestazione canora in questi anni ha sempre accolto a braccia aperte i concorrenti del talent di Canale 5. Basti pensare che la maggior parte degli artisti in gara tra i big provengono da Amici o da X Factor. Luigi Strangis aveva già mostrato interesse per il Festival di Sanremo confessando che partecipare è un sogno nel cassetto.

Stando alla voce raccolta da Alberto Dandolo su Oggi, Amadeus avrebbe già inserito Luigi Strangis nel suo radar per il prossimo Festival di Sanremo 2023. In tal caso però si parla di un invito e pertanto Luigi Strangis dovrebbe sottoporre una canzone ad Amadeus che dovrebbe poi decidere se inserirla o meno. Non sarebbe però una complessa procedura in quanto Amadeus sarebbe un fan di Luigi Strangis. In queste ore sul web si è fatta largo una notizia che sta entusiasmando i fan. Sembrerebbe che Luigi Strangis e Alex Wyse possano arrivare a Sanremo 2023 insieme. Stando a quello che si legge pare che Amadeus abbia messo gli occhi sui due cantanti, che potrebbero dunque partecipare insieme al Festival, presentando un duetto inedito.

Luigi Strangis e Alex Wyse puntati da Amadeus, l’indiscrezione

Luigi Strangis e Alex Wyse potrebbero così presentarsi al Festival di Sanremo 2023 con un duetto. Una partecipazione che potrebbe attirare anche delle critiche in caso di una vittoria di entrambi considerando che al televoto i due artisti potrebbero “stroncare” gli altri artisti in gara. Sul sito Quellochetuttivoglionosapere si legge: “Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti. Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica, ovvero, la 21co presieduta da Giordana Angi e Mattia Briga, sta facendo avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di entrambi a Sanremo 2023. I due, infatti, potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi”.

In un’intervista a TVBlog di qualche settimana fa Luigi Strangis sembrava però aver messo le mani avanti su un possibile duetto con Alex Wyse: “Sulle collaborazioni, credo che debba fare un percorso. Devo capire quello che devo fare io. Poi, non so cosa succederà nel futuro. Per ora, mi concentro molto su me stesso. Cercando di arrivare a più persone possibili. Voglio fare tanti live, emozionarmi, emozionare. Poi, con il tempo si vedrà. Non lascio chiusa nessuna porta”. A quanto pare ora quella porta sarebbe destinata ad aprirsi. Cosa succederà?











