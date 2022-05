Amici 21, “Alex stona a Battiti live”/ È polemica social, interviene LDA

Amici 21, Alex è al centro delle polemiche web

A pochi giorni dalla finale di Amici 21 che gli ha permesso di conseguire il premio Oreo, Alex Wyse al secolo Alessandro Rina è al centro di una polemica social. Le critiche mosse dai contestatori tacciano Alex di aver stonato sul palco, alla registrazione della sua performance prevista a Battiti live 2022, il viaggio nel cuore della musica che intratterrà i telespettatori nel corso dell’estate 2022.

A fronte delle accuse sulle stecche di cui si sarebbe reso protagonista Alex a Battiti live, giunte in rete in queste ore con tanto di video-frame incriminato della performance, c’è anche chi tra gli utenti viene in soccorso dell’ex pupillo di Lorella Cuccarini, dicendosi testimone che il cantautore abbia palesato una voce rotta dall’emozione sul palco e quindi un brusco calo di voce.

Alex difeso da LDA, cosa accade dopo Amici 21

E c’è anche chi, a difesa di Alex, sostiene che il video delle polemica sia stato modificato dai detrattori del cantante, per mettere il giovane in cattiva luce e al fine di avere un tornaconto personale in termini di vasibilità a mezzo social.

Nel frattempo sulla querelle mediatica interviene LDA, che inaspettatamente difende a spada tratta l’ex rivale amico ad Amici 21, Alex, in un commento postato su TikTok.

Nel dettaglio, dal suo canto il figlio di Gigi D’Alessio ha così preso le difese di Alex Wyse: “Facciamo una cosa, prova a cantarla tu sta canzone e poi mi dici. Alex è bravissimo e credimi io lo conosco bene e soprattutto non stona quasi mai”. Un gesto social che il popolo del web ora apprezza molto, quello giunto in rete da parte del figlio d’arte, che in queste ore si è raccontato a margine del successo raggiunto ad Amici 21, senza lesinare dichiarazioni sulla nomea di “figlio di” che si è scrollato di dosso al talent di Maria De Filippi.

