Luigi Strangis e LDA scontro tra i fan, che succede?/ Tutta colpa di Sanremo 2023…

Se sul palco del Festival di Sanremo 2022 sono saliti Sangiovanni e Aka7even, su quello di Sanremo 2023 potrebbero salire due cantautori di Amici 21 ovvero il vincitore Luigi Strangis e LDA che, dopo aver cantato con papà Gigi D’Alessio, potrebbe debuttare anche sul palco del Teatro Ariston. Amadeus che sta già lavorando alla nuova edizione del Festival, esattamente come ha fatto nel 2021 portando all’Ariston i Maneskin e nel 2022 con Blanco, vorrebbe portare anche nell’edizione 2023 nomi giovani in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico. Occhio, dunque, ai protagonisti dell’ultima edizione di Amici che stanno già scalando le classifiche italiane.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Pipol Tv, i nomi caldi per Sanremo 2023 sarebbero proprio quelli di Luigi Strangis e LDA. Tuttavia, stando a quello che si legge su Pipol Tv, pare che Amadeus sia intenzionato a puntare tutto sul figlio di Gigi D’Alessio e questo starebbe portando allo scontro i rispettivi fandom dei due protagonisti di Amici 21.

Luigi Strangis e LDA: solo uno a Sanremo 2023? La reazione dei fan

Al Festival di Sanremo 2023 mancano diversi mesi e Amadeus non ha ancora deciso di salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023, ma di fronte alla possibilità di vedere solo uno tra Luigi Strangis e LDA sul palco dell’Ariston, i fan sono già sul piede di guerra. “Il raccomandato del padre al Festival e il vincitore a casa? Vergogna!”, scrivono i fan di Luigi come riporta Pipol Tv mentre quelli di Luca D’Alessio replicano così – “Rassegnatevi. La vittoria non è un pass per arrivare ovunque”.

Una guerra che, tuttavia, non coinvolge LDA e Luigi che, durante i mesi trascorsi nella casetta di Amici 21 sono diventati molto amici. Come si concluderà la vicenda? Amadeus punterà davvero sul figlio di Gigi D’Alessio o deciderà di puntare anche sul vincitore di Amici 21?













