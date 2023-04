Luigi Strangis e nonna Carmela morta dopo Amici/ “Aveva Alzheimer, periodo difficile”

Luigi Strangis, vincitore della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è commosso nel corso di una ospitata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, nel ricordare la nonna Carmela, morta proprio poco dopo la fine del programma. “È stato un periodo difficile, sono stato per otto mesi in casetta e non ho potuto starle vicino nei suoi ultimi mesi. L’ho vissuta poco”, ha ricordato.

L’anziana negli ultimi tempi non stava bene. “Aveva l’Alzheimer”, ha rivelato. La malattia neurodegenerativa fa sì che le persone che ne soffrono comincino a dimenticare alcune cose, fino ad arrivare al punto in cui non riescono più a riconoscere nemmeno i familiari e hanno bisogno di aiuto anche per le attività quotidiane più semplici. È per questo motivo che per il cantautore il ritorno a casa dopo la vittoria non è stato molto sereno. La nonna Carmela non era purtroppo più la stessa di prima.

Luigi Strangis e nonna Carmela morta dopo Amici: il ricordo a Verissimo

Luigi Strangis ha ammesso che era molto legato alla nonna Carmela, morta dopo che ha vinto Amici di Maria De Filippi. “I miei genitori sono sempre stati dei grandi lavoratori, per cui quando ero bambino trascorrevo molto tempo con lei. È stata come una seconda mamma. Mi veniva a prendere all’asilo, mi dava da mangiare e mi spronava perché ero magrolino, mi ha persino insegnato ad andare in bici senza le rotelle. L’ho vissuta tanto durante la mia infanzia”, ha ricordato.

Il cantautore ha rivelato che l’amata donna le è stata vicina anche quando in adolescenza è stato vittima di bullismo. “La fortuna è stata che sono riuscito a fregarmene, anche se le parole le senti addosso. Inizialmente tendevo a reprimere, col tempo ho imparato ad essere indifferente. La risposta non deve essere un insulto come quello del bullo, ma altro”, ha concluso.

