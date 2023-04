Amici 2023, Luigi Strangis é ospite a sorpresa/ S’infiamma la polemica su LDA e Albe

Luigi Strangis torna al talent show: che succede ad Amici 2023?

Luigi Strangis torna al talent che lo ha reso celebre, nell’edizione di Amici 22 (Amici 2023), dopo la vittoria conseguita ad Amici 21 e si infiamma, intanto, la polemica che lo coinvolge con LDA e Albe. L’occasione del ritorno ad Amici é un’ospitata che, in esclusiva, si registra al rinnovato daytime del talent show datato 6 aprile 2023. Quando in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vengono trasmesse le immagini in cui Luigi Strangis si esibisce in una performance promozionale, sulle note del nuovo singolo dal titolo Adamo ed Eva. Si tratta della nuova opera musicale del cantautore e vincitore di Amici 21, che lo scorso anno appassionava gli spettatori del talent show di Maria De Filippi al confronto con i compagni di studio del canto, Sissi, Alex Wyse, Albe e il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA.

La re-entry al talent show, per il cantautore pop-rock Luigi Strangis, vede i talenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla finale di Amici 2023 partecipare alla performance da lancio del nuovo singolo Adamo ed Eva rilasciato il 31 marzo 2023, lasciandosi andare a dei passi di danza del tutto scatenati e il tutto nel mezzo della suggestiva bellezza del tetto degli Studi Elios. E, tra le annesse reaction a caldo, se da una parte si registrano i commenti social di consenso e complimenti da parte dei fan per il beniamino ritrovato ad Amici, dall’altra parte vi sono alcune contestazioni.

Come emerge dal profilo Instagram di Amici, c’é chi tra gli internauti riaccende la polemica esplosa recentemente, a contestazione delle mancate ospitate TV di LDA e Albe, concorrenti uscenti di Amici 21, ad Amici 2023. I fan di Luca D’Alessio e Alberto La Malfa lamentano da mesi, via social, che i beniamini del Pop più rappresentativo della Generazione zeta non siano ancora tornati a fare visita ad Amici, nonostante il successo riscontrato negli ultimi mesi con i rispettivi lavori discografici. E tra questi é incluso Cado, il duetto rilasciato a novembre 2022 nonché una delle hit più amate dalla Gen Z, in particolare per il volume di riproduzioni in ascolto sulla piattaforma di streaming Spotify Italia, che LDA ha realizzato in collaborazione con Albe, inserito nella tracklist di Quello che fa bene, il nuovo album del figlio di Gigi D’Alessio nonché il più giovane tra i Big di Sanremo 2023.

Il sentiment web contro Amici 2023

“Flop davvero, Luigi ha vinto, ma non se lo

ca*a nessuno – si legge, quindi, tra le aspre contestazioni mosse dal web a carico di Amici 2023, in reaction al post del “ritorno”-. A me non è mai piaciuto sinceramente. Avrei preferito una Sissi o LDA”. E LDA ripiomba anche tra le righe delle altre critiche su Amici, nel ricordo del record storico che il figlio d’arte raggiungeva ad Amici 21: Luca D’Alessio é il primo a conseguire una certificazione di disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male. Insieme a LDA, tra gli altri ex Amici 21, anche il bresciano Albe é particolarmente atteso per la quota ospiti TV ad Amici 22, proprio alla luce del successo di Cado, il duetto con il “Justin Bieber italiano” di Napoli. Il che alimenta il fuoco della polemica social. “Comunque Amici 21? Che flop! (Per quanto abbia amato Alex e Sissi). Nessuno è riuscito a sfondare davvero ancora, se non LDA che è andato a Sanremo 2023”, si legge poi ancora nel mezzo dell’acceso sentiment web.











