Luigi Strangis ha una fidanzata? Spunta il video di un bacio/ Fan spiazzati e…

Chi è la fidanzata misteriosa di Luigi Strangis? Spunta il video di un bacio

Luigi Strangis è fidanzato? In tanti durante la scorsa edizione avevano tifato per una relazione tra Luigi e Carola Puddu. Durante il talent, la ballerina si dichiarò a Luigi confessandogli di essere innamorata. Luigi però non ricambiava lo stesso sentimento: “Sono stato sincero con lei, non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei” . Carola Puddu in un’intervista recente aveva infatti spiegato che tra lei e Luigi non c’era stato nulla: “Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione”. In realtà sembra però che Luigi Strangis non sia single.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il vincitore della scorsa edizione di Amici si starebbe frequentando con una ballerina Cecilia Borghese. La relazione sarebbe iniziata lo scorso giugno. L’artista farebbe parte della stessa compagnia di ballo in cui lavora anche Carola Puddu. Sarebbe lei la ragazza che Strangis baciava durante i festeggiamenti dopo la vittoria del talent. I due si sarebbero conosciuti nella scuola di Amici e avrebbero intrapreso una frequentazione in gran segreto. Luigi Strangis però non ha mai confermato questa notizia. Il cantante vleva tenere tutto segreto ma nulla è sfuggito ai paparazzi.

Luigi Strangis e il rapporto con Carola Puddu, fan delusi

Durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, un legame molto speciale è nato tra Luigi Strangis e Carola Puddu. I due si sono avvicinati poco dopo il loro ingresso in casetta e hanno costruito un amicizia che sembrava pronta ad esplodere in qualcosa di più. Qualcosa però è andato storto, in quanto Carola ha dichiarato di provare dei sentimenti per Luigi, mentre lui di nutrire solo stima e rispetto per la ragazza. Nonostante questo, i due sono stati sempre presenti l’uno per l’altra, dando vita ad un’amicizia bellissima. Entrambi sono poi finiti nel team di Zerbi e Celentano, vivendo insieme l’esperienza del serale.

Una volta eliminata, Carola ha espresso parole molto belle nei confronti di Luigi, dicendogli come si sia innamorata di lui non avendo preventivato il tutto. Lo stesso discorso è stato fatto dalla ballerina presso lo studio di Verissimo, dove ha parlato del suo rapporto con Luigi. Carola ha dichiarato che Luigi è il suo opposto ma, grazie a lui, ha imparato ad essere spensierata. Ha poi detto che tra loro c’è un sentimento particolare che non corrisponde ai canoni di una tipica storia d’amore.











