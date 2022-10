Luigi Strangis nel cast del Festival di Sanremo 2023?/ “Sarebbe un onore ma…”

Luigi Strangis e l’uscita del nuovo album Voglio la gonna

A pochi mesi dalla vittoria di Amici, Luigi Strangis presenta il nuovo album “Voglio la gonna”. Il cantante ha spiegato il motivo di un titolo cos anticonformista: “A me non importa anticonformista più che altro voglio poter scegliere cosa mettere. Il mio è un discorso di libertà: sono io che scelgo cosa essere nella vita, quasi un po’ senza regole ma con rispetto per gli altri. Questo album per me è l’inizio di nuovo percorso, cha è cominciato dopo ‘Amici’ ma in cui c’è sempre il solito Luigi che vuole andare verso una nuova dimensione musicale. È un album energico, leggero ma a tratti anche profondo”.

A breve l’artista partirà anche per un tour e a tal proposito ha raccontato: “Sarà tutto suonato e ci saranno sia il disco sia l’EP, ma vorrei inserire nella setlist anche di momenti in acustico. Vorrei portare il pubblico nella cameretta in cui suonava Luigi”. Proprio qualche settimana fa, Luigi Strangis è stato ospite del pomeridiano di Amici e in questa occasione ha fatto un discorso agli allievi di questa edizione: “È un percorso particolare, alcuni di voi già lo sanno. Siete fortunatissimi ad essere qui, è un percorso particolare pieno di forti emozioni che vi faranno crescere. È un percorso particolare, alcuni di voi già lo sanno. Rubate un sacco, Maria sa che io non parlo tanto, ma voglio lasciarvi con un consiglio. Divertitevi e fate del vostro divertimento un’arte”, ha spiegato.

Luigi Strangis tra i big del Festival di Sanremo 2023?

Luigi Strangis sarà nel cast del prossimo Festival di Sanremo? Qualche mese fa era circolata l’indiscrezione secondo la quale Amadeus avrebbe messo gli occhi addosso al vincitore di Amici. Stando alla voce raccolta da Alberto Dandolo su Oggi, Amadeus avrebbe già inserito Luigi Strangis nel suo radar per il prossimo Festival di Sanremo 2023: non sarebbe una grossa sorpresa, dato che il direttore artistico nelle ultime edizioni ha già coinvolto personaggi provenienti dai talent. In questo caso però si tratterebbe di un invito. Luigi dovrebbe proporre una canzone ad Amadeus che dovrebbe poi decidere se approvarla o meno. In un’intervista al Il Giorno, Luigi Strangis sulla possibilità di partecipare al Festival di Sanremo ha commentato così: “Sarebbe un onore andare. Ma Sanremo sì o Sanremo no dipende dall’avere o meno da parte il pezzo giusto”.

Intanto dal 27 ottobre uscirà nei cinema il film Il talento di Mr Cocodrile a cui Luigi ha contribuito: “Ho ricantato in italiano i brani interpretati nella versione originale dal canadese Shawn Mendes. All’inizio neppure ci credevo. Quando canti una storia da vedere devi stare molto nel mood e nei tempi dei suoi personaggi e quindi puoi spaziare molto meno che nelle canzoni abituali. Questo ha reso la cosa un’esperienza particolarissima”, ha dichiarato.











