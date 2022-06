Luigi Strangis, “Tre giorni pesanti”/ Il retroscena sul percorso ad Amici 21 che…

Luigi Strangis e l’amara confessione: “Tre giorni pesanti…”

Luigi Strangis ha vissuto dei momenti difficili nella scuola di Amici. Il vincitore di questa edizione del talent sta incontrando i suoi fan per la prima volta nelle diverse tappe dell’instore. Nelle scorse ore, Luigi è tato ospite di Radio Smeraldo e con l’occasione ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione ad Amici. Luigi ha confidato di aver vissuto un momento complicato poco prima della finale. Luigi però non si è lasciato sopraffare dalle difficoltà ed è riuscito a farsi forza: “E’ capitato qualche momento no, però sono un tipo che cerca di superarlo subito anche da solo. Cerco di non pensarci troppo e di andare avanti. Un momento no è successo nella settimana della semifinale, dove davvero stavo dando i numeri ma con me stesso in generale, sono stati tipo tre giorni pesanti per me”.

A Luigi è stato poi chiesto se cambierebbe qualcosa del suo percorso ad Amici ma la risposta è stata negativa. Il cantante ha infatti rivelato: “Partecipare ad Amici è stato emozionante in primis, formativo e divertente. Qual è la parte di me che ha colpito di più il pubblico? È una domanda molto difficile, perché non avendo durante il percorso la possibilità di vedere i social, io spero sia arrivata la semplicità. Se sono arrivato fino a qui è perché tutto quello che ho fatto è servito, quindi non cambierei niente per ora”. Luigi è pronto intanto a partire per il suo tour: “Ci saranno delle cose del vivo, vorrei portare un po’ di musica suonata in giro, è quello che più mi piace e rispecchia me”.

Luigi Strangis sta scalando le classifiche con il brano Tienimi stanotte. Il cantante ha voluto dedicare questo pezzo a lui stesso svelando: “La prima volta che ho sentito questo pezzo, mi è arrivato proprio dritto, un pugno al cuore, mentre lo registravo mi sono accorto che ogni volta che lo cantavo mi dava qualcosa. Il brano l’ho dedicato un po’ a me stesso, a lasciarmi andare, a vivere le cose senza appesantirle troppo, è come se ci fossero due me”. Il cantante ha provato l’esperienza del bullismo sulla sua pelle. Luigi è affetto da diabete e per questo motivo veniva deriso dai suoi compagni di scuola. Durante il daytime di Amici è emerso come il ragazzo sia affetto da diabete e di come sia piuttosto limitato nella vita di tutti i giorni. Luigi ha dovuto rispettare delle diete particolari e fare sacrifici e rinunce.

Enrico Nigiotti ha infatti scritto il brano “Tondo” in cui parla di un ragazzo sovrappeso. L’ex concorrente di Amici ha deciso di donare questo pezzo a Luigi che l’ha fatto suo: “La cosa bella di questo brano è che ha diversi livelli di lettura. C’è un messaggio universale che invita a non lasciarsi attaccare e doversi tenere gli insulti addosso. È un invito a liberarsi. La libertà è la mia parola chiave in generale: dalla libertà di esprimersi alla libertà di genere”, ha dichiarato in un’intervista al Fatto Quotidiano.











