Luis Alberto al Siviglia?/ Calciomercato news, Isco rende la situazione più complessa

Calciomercato news, Luis Alberto al Siviglia complicato dall’arrivo di Isco

In queste finestra di calciomercato estivo sembra complicarsi la pista che riporterebbe Luis Alberto al Siviglia. Come recentemente spiegato in un’intervista anche dal tecnico Maurizio Sarri, il calciatore spagnolo vorrebbe lasciare la Lazio per tornare a vestire la maglia dei biancorossi ritrovando così la società in cui è cresciuto sin dal settore giovanile e con cui ha esordito nel calcio professionistico.

Tuttavia, quest’operazione sembra diventare più complessa di giorno in giorno e l’ultima novità riguarderebbe l’imminente tesseramento di Isco proprio da parte del Siviglia. L’ex Real Madrid è stato accostato anche ad alcune squadre itaiane ma la volontà di disputare la Champions League lo ha tenuto lontano da eventuali pretedenti come il Monza mentre al Siviglia potrebbe invece avere la possibilità di giocare nella competizione europea più importante.

Calciomercato news, la Lazio vuole di più per cedere Luis Alberto al Siviglia

L’arrivo di Isco blocca dunque il trasferimento di Luis Alberto al Siviglia in questo agosto di calciomercato. Questo però non è l’unico aspetto chiave del mancato addio del ventinovenne alla Lazio visto che il patron Claudio Lotito insiste per avere almeno 25 milioni di euro, molti di più rispetto ai 16 milioni proposti da Monchi il mese scorso. Secondo Il Messaggero, starebbe prendendo corpo l’ipotesi riguardante un prestito oneroso visto che al Liverpool spetta ancora il 30% dalla futura rivendita del giocatore ma in questo modo verrebbe calcolata escludendo eventuali bonus.

