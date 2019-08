LUIS ENRIQUE, È MORTA LA FIGLIA/ Xana era malata di tumore osseo

Terribile dramma per Luis Enrique. L’ex tecnico di Roma e Barcellona 5 mesi fa aveva lasciato il ruolo di CT della Spagna per motivi personali. Si era parlato di una grave malattia in famiglia, un dramma che nella serata di giovedì è venuto fuori in tutta la sua crudezza. La figlia Xana, di soli 9 anni, è morta per un tumore osseo contro il quale è riuscita a combattere solo per pochi mesi. E’ stato lo stesso allenatore a darne notizia con un messaggio sul suo profilo ufficiale su Twitter: “Nostra figlia è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma. Ci mancherai tantissimo ma ti ricorderemo ogni giorno della nostra vita nella speranza di incontrarci di nuovo in futuro. Sarai la stella che guida la nostra famiglia. Riposa Xanita”. Nella nota Luis Enrique ha anche ringraziato i medici, gli infermieri, il personale e i volontari degli ospedali San Joan de Deu e Sant Pau, che si sono occupati in questi mesi delle cure di Xana.

IL CORDOGLIO DEL MONDO DEL CALCIO

La notizia ha ovviamente turbato e scosso tutto il mondo del calcio, già preoccupatosi quando Luis Enrique aveva lasciato improvvisamente, e senza spiegazioni per tutelare la privacy della sua famiglia, la panchina della Nazionale spagnola. Sono arrivati i primi messaggi di condoglianze, tra i primi quello della Roma, che Luis Enrique aveva guidato come allenatore nel campionato di Serie A 2011/12. “L’As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister.” Anche il Barcellona tramite i propri profili social ha immediatamente espresso cordoglio nei confronti del tecnico, legatissimo all’ambiente catalano sia come calciatore sia come allenatore, avendo guidato nella stagione 2014/15 il Barcellona alla conquista del Triplete, vincendo sia la Liga Spagnola, sia la Copa del Rey sia la Champions League, conquistata a Berlino battendo 3-1 nella finalissima la Juventus. Il presidente Bartomeu ha espresso: “Tutto il nostro supporto e la nostra solidarietà a Luis Enrique, sua moglie e tutta la sua famiglia in questo momento particolarmente doloroso. Tutta la famiglia del Barca è toccata dalla perdita di Xana. Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia Mertinez Cullell.“

