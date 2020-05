Luis Henrique alla Juventus?/ Calciomercato, Mendes sponsorizza il giovane esterno

Pubblicità

Gli occhi del calciomercato Juventus sui giovani: ne abbiamo parlato in passato facendo anche qualche nome, per esempio un paio di elementi del Lione e soprattutto Fausto Vera, un regista basso che potrebbe davvero fare al caso di Maurizio Sarri. Questa volta andiamo in Brasile dove gioca un diciottenne che, stando a quanto segnalato da Calciomercato.com, Jorge Mendes (che grazie all’affare Cristiano Ronaldo gravita nell’ambiente della Continassa) avrebbe segnalato alla società bianconera. Luis Henrique Tomaz de Lima, meglio conosciuto come Luis Henrique, è un esterno offensivo che gioca nel Botafogo: piede destro, può anche cambiare corsia o all’occorrenza portarsi al centro dell’attacco per fare la prima punta classica. Attenzione: stiamo parlando di un giovane che deve ancora imporsi nel calcio che conta ma, secondo le indiscrezioni, il suo profilo sarebbe piaciuto alla Juventus che ora potrebbe decidere di bruciare la concorrenza, sapendo anche di poter sfruttare l’eventuale trampolino di lancio della sua Under 23 (se non ovviamente un prestito).

LUIS HENRIQUE ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, L’ESORDIO NEL BOTAFOGO

Luis Henrique per il momento ha giocato appena due partite con la prima squadra del Botafogo, che peraltro ha faticato parecchio nel campionato brasiliano: a fine novembre il suo allenatore Alberto Valentim lo ha portato in panchina per la prima volta, finalmente il 4 dicembre 2019 l’esterno ha fatto il suo esordio giocando poco più di mezz’ora nella sconfitta maturata sul campo dell’Atletico Mineiro, prendendo il posto di Leonardo Valencia e andando a occupare la corsia destra con lo spostamento di Luiz Fernando alle spalle di Diego Souza. Una settimana più tardi, nell’ultima di campionato contro il Ceara, il 2001 ha avuto l’esordio dal primo minuto: il modulo era un 4-1-4-1 e lui faceva il quarto a destra in una formazione zeppa di seconde linee nel suo reparto avanzato. La partita è finita 1-1 e lui ha fornito l’assist per il temporaneo vantaggio siglato da Marcos Vinicius.

Evidentemente, le due prestazioni sono servite a farlo notare dagli addetti ai lavori, e la mano protettiva di Jorge Mendes ha fatto il resto: oggi Luis Henrique ha già un valore che per Transfermarkt è già stimato intorno ai 4 milioni di euro, una cifra mostruosa se paragonata a quella di ogni singolo componente della rosa del Botafogo. Il Fogao è una squadra molto giovane in questo momento, e nessun calciatore raggiunge il milione nella valutazione del cartellino; ecco, che Luis Henrique sia il “junior” del gruppo e valga oltre quattro volte i compagni di squadra fa pensare. Pure, il prezzo in termini assoluti è davvero basso; anche considerando che l’esterno non ha mai giocato con una selezione brasiliana l’operazione sarebbe a prezzo di saldo e, nella peggiore delle ipotesi, il ragazzo potrebbe poi prendere un’altra via senza troppi rimpianti. Vedremo allora se il consiglio di Mendes sarà preso sul serio fino in fondo dai dirigenti della Juventus…



