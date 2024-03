Luis Sal, con chi condurrà Muschio Selvaggio dopo l’addio di Fedez?/ Svelato il nome del compagno di viaggio

Lui Sal condurrà Muschio Selvaggio con il collega Homyatol

Luis Sal si appresta a riprendere la conduzione di Muschio Selvaggio. L’ex amico e socio di Fedez tornerà presto al timone del podcast, rimasto orfano di Federico dopo la recente causa persa dal cantante. Chi ci sarà dunque al posto di Fedez a Muschio Selvaggio e chi sarà al fianco di Luis Sal? Davide Maggio ha dato una risposta ai fan del programma. Pare che lo youtuber abbia deciso di fare affidamento su Homyatol, suo collega e amico che anche Fedez conosce particolarmente bene. Lo streamer, conosciuto maggiormente su Twitch e YouTube, ha infatti partecipato a diverse dirette social con il cantante, collaborando negli ultimi anche con lo stesso Luis.

Sembra dunque che Luis Sal sia pronto a tornare ufficialmente a Muschio Selvaggio. A breve dunque potrebbero arrivare nuove puntate del fortunato podcast, che di certo sono già attesissime da tutti i fan. Ma come cambierà il programma sotto la guida di Luis? Sicuramente ci saranno delle sorprese per il pubblico, che potrebbe presentarsi però in minoranza all’ascolto della trasmissione, della quale Fedez era sicuramente l’effetto calamita.

Fedez annuncia il passaggio di Muschio Selvaggio a Luis Sal

Nei giorni scorsi è stato lo stesso Fedez a confermare il passaggio di Muschio Selvaggio direttamente a Luis Sal. Il rapper ha comunicato così ai fan la notizia dopo l’ultima messa in onda del podcast: “Ultima puntata del Muschio Selvaggio, finisce qui ragazzi, o meglio non so che fine farà ma finirà nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai cog*ioni”, ha detto Fedez nelle sue stories di Instagram, toccando con sarcasmo gli effetti della delicata questione legale che ha portato a questo esito, ovvero la cessione della propria quota di Muschio Selvaggio a Luis Sal, che dunque diventerà proprietario esclusivo del marchio. Fedez ha poi precisato che quella con Mucci e Ricciardi è stata “una puntata un po’ intellettuale, recensiamo porno come fossero film d’autore, ci hanno giù buttato giù il video per 18enni perché ci siamo dimenticati di coprire alcuni capezzolini e pistolini”.

Dopo l’annuncio sui social, Fedez ha però fatto dietrofront sul passaggio del timone a Luis Sal: “Devo fare errata corrige sulle mie parole su Muschio, l’avvocato di Luis mi ha già chiamato tutto agitato. Ci è già arrivata una lettera, devo autosmentirmi, la nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis, no, Muschio Selvaggio non è di Luis e noi attendiamo che la magistratura si pronunci”. Adesso però pare che non ci siano più dubbi sul futuro di Muschio Selvaggio, che sarà condotto da Luis Sal e Homyatol.











