Fedez chiude Muschio Selvaggio, l’annuncio: “La situazione è insostenibile”/ “Non è opportuno andare avanti”

Fedez, decisione drastica su Muschio Selvaggio: “Non è opportuno andare avanti”

A due settimane dall’ordinanza del Tribunale di accettare il ricorso di Luis Sal e dunque in attesa di sapere la definitiva decisione, Fedez ha deciso di fermare il progetto Muschio Selvaggio. Il rapper ha fatto un annuncio tramite Ansa in cui ha spiegato la sua decisione: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”. Anche Marra, il co-conduttore del podcast ha detto la sua in merito al destino del podcast.

Fedez e Chiara Ferragni, crisi peggiora: lui toglie foto di coppia e lancia una frecciata/ "L'hai voluto tu"

Muschio Selvaggio si ferma, andranno in onda le ultime tre puntate già registrate da Fedez e Davide Marra e poi basta. Alle dichiarazioni di Fedez gli ha fatto eco Marra: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta. O lo portiamo avanti noi, come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Simona Tagli contro tutti al Grande Fratello/ "Non mi faccio prendere per i fondelli quattro bambini storti"

Muschio Selvaggio: la controversia legale tra Fedez e Luis Sal

Muschio Selvaggio è al centro di una controversia legale tra Fedez e l’ex socio Luis Sal, co-fondatore del podcast oltre che co-autore e co-conduttore fino a maggio 2023. In seguito lo youtuber è ‘scomparso’ dal podcast per poi ricomparire dopo settimane di silenzio (con la celebre frase Dillo alla mamma, dillo all’avvocato) in cui dava la sua versione dei fatti sulla gestione del podcast e le divergenze con il rapper. Da allora Luis Sal ha lasciato Muschio Selvaggio venendo sostituito da Davide Marra.

Si arriva così al 27 febbraio scorso quando il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza di natura cautelare sulle quote della società Muschio Selvaggio e, contestualmente, ha nominato un custode per la gestione. In estrema sintesi, dunque, la quota di proprietà di Fedez verrà amministrata da un custode giudiziario nell’esclusivo interesse della stessa società fino alla decisione sul merito alla fine del procedimento giudiziario. Insomma, al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, per Federico Lucia, questo il vero nome del rapper, i guai non si fermano.

Fedez attacca L'Espresso dopo copertina choc su Chiara Ferragni/ "Quando inchiesta sul vostro proprietario?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA