Luisa Corna/ “Ho sofferto molto per una maldicenza, era come combattere…”

Luisa Corna, bellissima e in splendida forma, torna in tv per raccontarsi attraverso le foto della sua vita, ai microfoni di Io e te. Pierluigi Diaco comincia il faccia a faccia con la Corna complimentandosi per la sua bellezza e chiedendole il rapporto con i complimenti che riceve per l’aspetto fisico. “Fanno piacere i complimenti. Quando ero più piccola, quando cercavo di impormi artisticamente, la fisicità mi stava un po’ stretta. Oggi, a 50 anni, i complimenti mi gratificano molto”, racconta. Prima di continuare a viaggiare nel tempo attraverso le foto della sua vita privata e professionale, Pierluigi Diaco rivolge un appello a quella parte della stampa che contribuì a diffondere una maldicenza su Luisa Corna che ha rischiato di rovinarle la carriera. Diversi anni fa si diffusero rumors in merito ad un rapporto clandestino tra la Corna e Umberto Bossi. Una diceria non vera che fece soffrire molto l’artista. “Quel periodo mi ha ferito molto perchè era come combattere contro un fantasma”, si è limitata a dichiarare Luisa Corna.

LUISA CORNA: IL SOGNO DI SANREMO

La carriera di Luisa Corna è stata ricca di successi televisivi e non. Oltre ad aver condotto diverse trasmissioni, Luisa Corna non ha mai abbandonato la musica a cui si dedica completamente da diversi anni. Attualmente in tour, Luisa Corna confessa di sognare Sanremo a cui ha già partecipato in coppia con Fausto Leali: “mi piacerebbe tornare a Sanremo”, spiega Luisa con Pieruigi Diaco che si augura di vedera sul palco del Teatro Ariston a febbraio 2020. La Corna ha anche recitato nel corso della sua carriera, ma il suo grande amore resta la musica. “La conduzione e la recitazione sono dei lavori piacevoli, ma la musica è un piacere. Non è un lavoro”, confessa Luisa. Nessun riferimento, invece, alla sua vita privata e al fidanzamento con Stefano Giovino che le ha ridato fiducia nell’amore.

