Luisa Corna/ “Tofu e la magia dell’arcobaleno” contro il bullismo (S’è fatta notte)

Luisa Corna raccoglie il testimone dell’antibullismo e realizza il suo Tofu e la magia dell’arcobaleno, il libro che ha scritto con l’editore A.Car. e che vanta un’introduzione di Annalisa Minetti. La cantante ha scelto come protagonista il piccolo Tofu, un alieno che proviene dal pianeta Arcus, dove la comunità vive in armonia. Grazie alla sua curiosità ed alla forte passione per la musica, deciderà di raggiungere la Terra, dove farà amicizia con una bambina di nome Lucy, affetta da una malattia agli occhi. “Temi delicati, che purtroppo ci sono, ma che vengono trattati con gli occhi di un alieno e di un bambino”, dice a Brindisi Report. La missione di Tofu infatti è dimostrare che l’arcobaleno non sarebbe così splendente senza tutti i suoi colori, diversissimi fra loro. “Ho sognato la trama di questo libro e piano piano l’ho approfondito, ho scritto le canzoni e sono andata avanti nella stesura”, confessa. Per la Corna è stato essenziale riuscire a ricordare al mattino successivo il contenuto dei suoi sogni, realizzato poi con la collaborazione di Enrico Ruggeri, che cura la prefazione. Lucy però è un personaggio ispirato alla Minetti, soprattutto per quanto riguarda il carattere.

Luisa Corna, l’arte della scrittura

Luisa Corna ha messo da parte per qualche tempo il microfono per dedicarsi all’arte della scrittura, grazie al libro Tofu e la magia dell’arcobaleno. Questo non vuol dire però che non sia pronta a riprendere in mano la musica, come dimostra la sua presenza al Concerto di Natale che si terrà alla Bussola di Versilia. L’appuntamento è per le 18:00 del prossimo 22 dicembre, quando l’artista si unirà alla chitarra di Giandomenico Anellino per dare il via al live natalizio. Questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, Luisa Corna sarà invece ospite di S’è fatta notte e racconterà la sua visione della diversità e del bullismo, due temi attuali quanto scottanti e delicati. Ad ottobre ha terminato il suo ultimo tour, mentre ha continuato a lavorare al disco che uscirà il prossimo anno. Nel suo nuovo libro però sono presente setti inediti, “una storia musicale che toccherà temi importanti come il bullismo, le diversità, la disabilità. All’interno del libro ci sono anche degli spartiti, per cui i ragazzi possono avvicinarsi ad essere educati alla musica. Sono molto contenta di questo progetto”, ha raccontato poco tempo fa al sito Recensiamo Musica.

