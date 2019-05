Luisa Monti e Salvio Calabrese/ Uomini e donne: un bacio risolve tutto per loro?

Ci sarà qualche lieto fine in quest’ultima puntata del trono over di Uomini e donne? Manca poco alla messa in onda del gran finale visto che, lo ricordiamo, quella di quest’oggi sarà l’ultima puntata del trono over così come quella di venerdì chiuderà l’edizione con le scelte dei giovani tronisti. Dopo le lite e le incomprensioni di ieri, sembra proprio che oggi pomeriggio ad andare in scena non sarà solo l’annuncio del matrimonio di Lisa e Mauro ma anche il possibile lieto fine per Luisa Monti e Salvio Calabrese. I due si sono frequentati in queste ultime settimane ma le cose erano finite male proprio la scorsa settimana quando lui aveva detto no alla possibilità di conoscersi fuori dal programma. La reazione aveva deluso Luisa che, però, non aveva parlato di un fidanzamento quando di una conoscenza approfondita lontano dalle telecamere. Proprio per questo lei, adirata, aveva lasciato il programma senza alcuna possibilità di replica al cavaliere.

UN BACIO RISOLVERA’ TUTTO PER LORO?

A quanto pare le cose sono cambiate e oggi pomeriggio i due torneranno a sedersi al centro dello studio. Secondo quanto rivela il Vicolo delle News in relazione a quello che vedremo oggi sembra che si sarà il lieto fine per loro. Dopo la puntata il cavaliere ci ha ripensato ammettendo anche che l’interesse per Luisa è reale e forte e che vorrebbe andare avanti nella conoscenza per lei. La dama aveva chiarito di non voler assolutamente pregare nessuno e oggi tornerà in studio solo perché lui le ha rivelato i suoi sentimenti e anche la paura di perderla con novità importanti in arrivo ovvero il loro addio al programma insieme. I due hanno ballato insieme e si sono scambiati un tenero bacio ma sembra che non conosceremo il loro destino, per adesso.

