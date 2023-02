Luisa Ranieri ospite alla finale di Sanremo 2023/ L’attrice di Lolita Lobosco…

Luisa Ranieri a Sanremo 2023

Canzoni, ospiti importanti e donne bellissime per il Festival di Sanremo 2023 che sarà trasmesso da Raiuno dal 7 all’11 febbraio. Per la nuova edizione del Festival, Amadeus ha messo su un cast eccellente in cui non mancheranno grandi ospiti italiani e internazionali. L’ultimo colpaccio in tal senso di Amadeus si chiama Luisa Ranieri. Come fa sapere in esclusiva Davide Maggio, Luisa Ranieri sarà ospite della finalissima di Sanremo 2023.

L’attrice protagonista della fiction “Lolita Lobosco 2” che sta riscuotendo un successo incredibile salirà sul palco del Teatro Ariston come rappresentante della fiction italiana. Sempre più bella e brava, l’attrice, durante la finalissima, dividerà il palco anche con Chiara Ferragni, primadonna della prima e dell’ultima serata del Festival.

Gli ospiti della finalissima di Sanremo 2023

Non solo Luisa Ranieri sul palco della finalissima del Festival di Sanremo 2023. A rappresentare la grande fiction italiana, infatti, oltre alla moglie di Luca Zingaretti, ci saranno anche Elena Sofia Ricci e Francesco Arca, protagonisti rispettivamente delle fiction Fiori Sopra l’Inferno, mentre il secondo la serie ambientata a Napoli, Resta con Me.

Non mancheranno, naturalmente, gli ospiti musicale. A rappresentare la grande musica italiana ci sarà Gino Paoli che regalerà al pubblico le sue meravigliosi canzoni e come rappresentanti della musica internazionali ci saranno i Depeche Mode.

