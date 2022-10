Luisella Costamagna chi è il concorrente? Coppia con Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle/ Due new entry

Chi sono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca coppia di Ballando con le stelle 2022

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022 che parte oggi, 8 ottobre 2022, su Rai 1. La giornalista e conduttrice debutta in un talent show con tantissima voglia di mettersi alla prova. Arrivata a 54 anni la donna ha alle spalle una carriera molto impegnata e questa è la prima volta che si concede un programma più leggero nel quale siamo sicuri si divertirà davvero tantissimo. La Rocca invece è un ballerino affermato anche se ancora giovane, classe 1989, debutta per la prima volta in questo programma anche se conosce molto bene il format visto che in passato ha partecipato all’edizione belga dal titolo Dacing with the Stars. Il pubblico italiano lo conosce già per diverse coreografie e la presenza in altri programmi, c’è grande attesa e curiosità per vederlo sul palcoscenico di Rai 1 agli ordini di Milly Carlucci e mettendosi a disposizione della “sua” Lusiella.

Chi è Luisella Costamagna, una nuova avventura per la giornalista concorrente a Ballando con le Stelle

Luisella Costamagna è nata in un piccolo paese della provincia di Torino il 16 dicembre 1968 ed è del segno del Sagittario. All’età di sei anni ha indossato il tutù e le scarpette ma senza grandi ambizioni di diventare una ballerina. Non ha mai fatto dei veri corsi di danza e balla solo quando le capita di farlo. Da quando si è diffusa la notizia della sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, si è accesa una polemica sul suo conto. Il giornale l’Espresso, in un articolo che la riguarda ha scritto: “corrompe la missione del giornalismo duro e puro”. Lei ha risposto: “Credo che quelli che mi attaccano cerchino visibilità attraverso di me”, mettendo a tacere ogni contesa. Nonostante sia poco presente sui social conta 112.253 follower su Facebook. 9.467 su Instagram e 39.641 su Twitter. Di professione fa la giornalista, ma ha dimostrato di essere anche una brava autrice pubblicando due libri dal titolo: “Noi che costruiamo gli uomini” e “Cosa pensano di noi” editi da Mondatori. Il pubblico la conosce come conduttrice televisiva. Dal 2021, tutti i giorni presenta su Rai Tre “Agorà” dalle 8 alle 10 e un’edizione speciale nel weekend, in sostituzione di Serena Bortone.

La sua passione è il giornalismo. Quando frequentava l’università, si pagava gli studi conducendo il telegiornale regionale. È da sempre una grande ammiratrice di Minoli e Santoro. Dal 1995 è iscritta all’Albo dei Giornalisti, ha conseguito la laurea con lode in filosofia, presentando la tesi su Alberto Savino. È una grande appassionata di sport, da poco ha preso il brevetto per le immersioni, in età adolescenziale ha giocato a calcio ricoprendo il ruolo di centravanti. All’inizio ha lavorato al fianco di Michele Santoro che l’ha scelta per condurre “Moby Dick, Anno Zero e Servizio Pubblico”. Ha collaborato con Maurizio Costanzo e Myrta Merlino. Il suo compagno di vita è l’affermato scrittore Dario Buzzolan, dalla loro relazione è nato Davide. Purtroppo la Rai quest’anno l’ha sostituita con Monica Giandotti nella conduzione della nuova edizione di “Agorà” senza offrirle un’altra alternativa. Quando le è arrivata la proposta di Milly Carlucci di partecipare a “Ballando con le Stelle”, la giornalista ha subito accettato. Nello show scenderà in pista accanto al maestro Pasquale la Rocca.

Chi è Pasquale La Rocca, da nove anni una vita nella danza

Pasquale La Rocca è una new entry nel cast di “Ballando con le stelle“, è nato a Napoli il 24 giugno 1989, è del segno del Cancro e di professione fa il ballerino e coreografo. All’età di nove anni ha iniziato a ballare il liscio, il latino-americano e lo standard. Dovendo decidere quale disciplina portare avanti, si è concentrato sui balli latino-americani. La sua carriera ha inizio nel 2003 quando ha cominciato a partecipare alle competizioni a livello dilettantistico facendo coppia con Concetta Picascia. La coppia è riuscita a classificarsi ai primi posti ai Campionati Nazionali Italiani. Negli anni successivi ha cambiato più volte partner ballando con Vincenza Napolitano e Marika Fondi. La Rocca è riuscito a vincere molti premi e a viaggiare per il mondo. La sua grande occasione gli è arrivata nel 2014 quando è diventato un ballerino professionale ed è stato scelto per far parte del cast “Burn the Floor”, un importante produzione di Broadway. Nel 2019 è entrato a far parte del cast di “Dancing with the Stars Belgium,” facendo coppia con l’influencer Julie Vermeire e si è aggiudicato la vittoria del programma. Nello stesso anno ha partecipato anche alla versione irlandese del famoso dancer show con Lottie Ryan e ha vinto anche in questa occasione.

Per la seconda volta consecutiva si è portato a casa il trofeo di “Ballando con le stelle” con Nina Carberry. Non ha fatto in tempo a festeggiare che è stato arruolato da Milly Carlucci per l’edizione “Ballando con le stelle 2022”. Su Instagram il ballerino è seguito da 300 mila followers. Per aver gareggiato in molti paesi del mondo, gli ha permesso di imparare a parlare quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e francese. La Rocca detiene il primato di essere l’unico ballerino ad aver percorso 12,6 Km in un passo a due.











